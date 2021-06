ICETEX pasó al tablero de Rodrigo Lara en la Comisión Primera del Senado

El Senador Rodrigo Lara, a través de un debate de control político en la Comisión Primera de Senado, le pidió rendir cuentas al Ministerio de Educación y al Presidente del Icetex sobre la falta de voluntad de parte del Gobierno y el ICETEX por ofrecer a los estudiantes de educación superior un sistema de créditos estudiantiles humano y no una condena de por vida que se convierte en un verdadero viacrucis para sus usuarios y sus familias.

El Congresista Lara denunció, lo que consideró como “el engaño que se les hizo a los usuarios del Icetex, con alivios que resultaron ser perjudiciales en todo sentido para quienes se acogían, o inclusive para los usuarios que sin su conocimiento resultaron siendo beneficiarios”.

“No hubo la voluntad de ayudar a una población extremadamente vulnerable como lo es esta juventud que se va a convertir en una generación perdida. Se les ofrecieron como beneficios nuevas trampas de deuda” aseguró el Senador Lara.

En los decretos 662 y 467 de 2021, se les ofreció el alivio de poder bajar el monto de la cuota, pero lo que no se le informo a los usuarios, es que, al acogerse a este decreto, aceptaban una refinanciación que extendía sus deudas en más de 5 años, lo que no significó un alivio para los usuarios, pero sí terminó siendo un gran negocio para el Icetex de aproximadamente 34 mil millones de pesos. Y, por otro lado, se les prometía a los usuarios que no se cobrarían intereses durante un “periodo de gracia”, sin embargo, en dicho periodo los intereses siguieron corriendo y por lo tanto terminó aumentando el costo del crédito.

El Senador denunció además a los rectores de “universidades no acreditadas”, quienes según el, tomaron un rol relevante en la estrategia del Icetex y el Ministerio de Educación en la mesa de reforma a la institución instalada desde 2018, y reveló que estos se encargaron de sabotear el proceso para que no hubiese cambio de negocio, “sin importar el bienestar de los miles de jóvenes que le apuestan su futuro a la educación superior no avalada”.

“Sorprende que luego de este plan de sabotaje que hicieron estos rectores de universidades no acreditadas” y mal ranqueadas -alcahueteadas por el Gobierno- que reciben cerca de 322 mil millones de pesos provenientes de créditos estudiantiles. “A estas universidades no les interesa que se humanice el Icetex, porque se les daña un infame negocio”, dijo Lara.

Esta mesa de supuesta concertación nacional resultó presentando un Proyecto de Ley de Reforma al Icetex “cosmético, inane y regresivo”, según el Senador Lara. Un mero ejercicio diseñado para hacerle el quite a la Ley frente a avances logrados desde el legislativo en la Ley 1911 de 2018 que ofrece un esquema de créditos más humano que hubiera sido útil para los usuarios, muchos de los cuales hoy protestan legítimamente en las calles.

Por último, el Senador señaló que el problema es estructural e hizo un llamado al pueblo colombiano, a los partidos políticos y a los jóvenes, para entender la importancia de un sistema de educación pública en una sociedad tan desigual.