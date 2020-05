Hijo de ‘Jorge 40’ dirigirá oficina de víctimas en el MinInterior

Un nuevo nombramiento en el alto gobierno ha generado polémica en las últimas horas, se trata de Jorge Tovar Vélez, hijo de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, exjefe del bloque norte de las extintas Autodefensas de Colombia; quien llegará a la oficina de Víctimas del Ministerio del Interior.

Tovar Vélez es abogado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, y en trayectoria laboral se destacan su paso por la Alcaldía de Valledupar, la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar y en la Organización Internacional para las Migraciones, donde tuvo participación directa en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado, según informes de la prensa en Cesar.

Como era de esperarse, la designación del hijo del jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, en la oficina de Víctimas del MinInterior no cayó bien, y en redes sociales están criticando fuertemente esta nueva decisión del gobierno.

No es solo porque sea hijo d Jorge 40. Siempre ha pensado q su padre es un héroe. Totalmente inadmisible. Y ahora Gobierno Duque lo premia nombrándolo Director de Victimas d @MinInterior ! Que sentirán víctimas d Bloque Norte de las AUC?? pic.twitter.com/lqNxvIEsWB

Que no se ruborice el gobierno nombrando al hijo de Jorge 40 no es ningún misterio para nosotros. No lo hizo con los falsos positivos, las chuzadas, la ÑeñePolítica y los negocios de los hermanos, menos lo hará ahora que pone la gente del lado de las AUC para defender víctimas.

