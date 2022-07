Hijo de Jorge 40 apoyará al gobierno de Gustavo Petro

La decisión de los 16 representantes de las víctimas de actuar en bancada y de hacer parte de la coalición de Gobierno, trae consigo el apoyo de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, (Hijo de Jorge 40) al presidente electo, Gustavo Petro.

El apoyo resulta bastante polémico teniendo en cuenta que en contra del representante Tovar Vélez, hay una demanda en el Consejo de Estado que busca anular su elección y que además algunas comunidades de las zonas que correspondían a los territorios en donde hizo campaña, “aseguran que fueron presionados para votar por él”.

El representante a la cámara, Alirio Uribe, habló para Confidencial Colombia al respecto:

¿Qué piensa del apoyo que daría el representante Jorge Rodrigo Tovar al gobierno de Gustavo Petro, tras la decisión de la bancada de los representantes de las víctimas de hacer parte de la coalición?

Alirio Uribe: Estoy de acuerdo con las víctimas que han demandado la curul de Jorge Tovar Vélez, pero eso se debe resolver judicialmente. Entre tanto el hará parte de una de las curules de paz y estas actúan en el Congreso como bancada, no es una negociación individual, ellas apoyan al presidente electo. Allí no hay un margen para decir este sí y este no porque aquí se negocia por bloques, por partidos y, este caso no es diferente. El mandatario electo no puede decir vengan las curules de paz menos fulano de tal. Hay que esperar la decisión judicial.

Nos guste o no, Jorge Tovar es representante a la cámara y legalmente está posesionado, mientras eso no cambie, es congresista.

Es curioso, eso mismo decía Álvaro Uribe Vélez cuando en su presidencia se le pedía que expulsara de su coalición de Gobierno a quienes tenían algún señalamiento.

Alirio Uribe: Esa es la realidad. Personalmente no estoy de acuerdo, pero es la realidad y es la explicación que puedo dar al respecto.