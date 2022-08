Hermano de Piedad Córdoba no cree que Petro lo extradite

Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, a través de un video publicado por Semana.com, envió un mensaje a su familia en donde asegura que tiene la esperanza de que las cosas se resuelvan a su favor.

“Esta próxima mi salida. Miren, si Duque no me extraditó, diciendo que dejarían ese chicharrón a Petro, no lo hace por buena fe, sino porque no tienen las pruebas que acrediten todos los señalamientos sin fundamento que me hicieron de pertenecer a las Farc y de manejar el narcotráfico en el Cauca y Popayán, de ser traficante de armas, nada de eso tiene pruebas porque todo eso es mentiras”.

Córdoba insiste en su inocencia y tiene la esperanza, el presidente Gustavo Petro no firme la extradición, “La Corte me va a absolver. Es cuestión de esperar el discurso de Petro para definir la política respecto a la extradición, y quedo con los días contados acá en la picota, espero estar pronto allá en Medellín”, dice.

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición hacia Estados Unidos del hermano de la electa senadora quien es pedido por delitos relacionados con narcotráfico. Ahora le corresponde al presidente, Gustavo Petro, deberá firmar la extradición para que Córdoba viaje a Estados Unidos en donde será sometido a juicio por el delito antes mencionado. ¿Lo extraditará?