“Hay que dialogar con todos los ilegales”: Hernando González

El representante a la cámara del Valle por Cambio Radical, Hernando González, manifiesta tu total acuerdo con la disposición del Gobierno Nacional para explorar caminos de diálogo con los grupos al margen de la ley.

¿Está de acuerdo con qué el gobierno explore la posibilidad de poner en marcha unos diálogos con el Clan del Golfo y con las disidencias de la FARC?

Hernando González: No solo con el Clan del Golfo, con las disidencias de la FARC, con todos los actores armados que no nos dejan vivir en paz hay que entablar diálogos ponerlos en cintura y decirles que vengan para que hablemos y podamos vivir en este país tan hermoso en paz y podamos progresar.

Representante, con estos dos grupos sólo cabría una desmovilización o entrega a la justicia ¿ve otro camino o una tercera vía?

Hernando González: Mire, cuando uno quiere la paz tiene que hacer todos los esfuerzos posibles y efectivamente la paz no se hace entre dos amigos, se hace con un contrario y ambos tanto el estado como estos grupos al margen de la ley tenemos que ceder para poder llegar a un acuerdo y tener una paz verdadero, una paz total.

En el caso de las disidencias de la FARC ellos incumplieron un primer acuerdo ¿qué nos haría suponer que van ahora si a aceptar?

Hernando González: Bueno que se pongan otras reglas de juego, que se les diga y se les deje en claro qué deben cumplir y que cosas no pueden volver a incumplir para que puedan ingresar, pero yo quiero que no dejemos a absolutamente a nadie por fuera para que este país al fin pueda dormir una noche en paz y que no derrame más sangre.

¿Se podría retomar los diálogos de paz con el ELN con los cuáles si cabría un proceso de paz?

Hernando González: Sí claro inmediatamente, y doy mi palabra que si yo tengo que ir a ser parte de una comisión para ir a dialogar con cualquiera de estos grupos que hoy no nos dejan dormir en paz, estoy dispuesto.

¿Está de acuerdo también con que se dialogue con la Primera Línea para que cesen esos actos vandálicos en medio de las protestas?

Hernando González: Mire yo le voy a decir una cosa, este país si quiere reconciliarse tenemos que llamar a todos y a los primeros que debemos llamar es a los congresistas, a algunos activistas políticos para que desarmemos el corazón y todos podamos escucharnos y todos podamos vivir en este país en paz y en armonía.

¿Hoy cómo está la situación de orden público en el Valle del Cauca?

Hernando González: El Valle del Cauca está siendo muy azotado por el Clan del Golfo y por otras bandas criminales que no nos dejan vivir en paz y por eso hago el llamado para que todos nos podamos sentar a la mesa a dialogar.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los jóvenes que participaron de las protestas?

Hernando González: Bueno, estos jóvenes que protestaron seguramente con toda razón, hoy los llamamos para que sean escuchados en el Congreso, para que también sean escuchados en el gobierno nacional y se cumplan muchas de las cosas que pidieron durante el paro nacional, pero estos jóvenes son muchachos buenos, son hijos de personas humildes igual que los policías y todos debemos de encontrarnos y sanar esas heridas

En el Valle del Cauca hay un problema tremendo por tierras, por el tema de terceros de buena fe ¿si cree que se pueda superar esto con los grupos indígenas y con la población que tiene reclamos históricos sobre algunas de estos terrenos?

Hernando González: Se puede superar, hoy en todo el Norte del Cauca hoy muchas tierras que están ocupadas por unas personas y estas personas reclaman su propiedad, pero hay agroindustriales y otros que están reclamando con títulos ancestrales. Esto no debe llevarnos a un derramamiento de sangre, tenemos que tener una mesa de concertación para que se solucione eso de una vez por todas este asunto.

¿Al interior del partido Cambio Radical han dialogado sobre lo que plantea el presidente Petro de abrir nuevamente relaciones con Venezuela?

Hernando González: Yo respeto la posición de mi partido, los acompaño, pero yo creo que si queremos la paz debemos tener en cuenta que el tema no solamente es interno, también es con los vecinos y yo también estoy de acuerdo que se dialogue con todos, habrá cosas que hay que poner claras, habrá cosas que hay que legalizar, pero yo estoy de acuerdo con que se hable con Venezuela, con Bolivia y con todos los vecinos.