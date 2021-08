Hay periodistas en el Canal del Congreso trabajando gratis: Aída Abella

Durante la sesión de la plenaria del Senado de la República el pasado 10 de agosto, la congresista Aída Abella, tomó la palabra y le exigió a las directivas del Congreso, “dar ejemplo y respetar los derechos de los periodistas que prestan sus servicios profesionales en el legislativo, a quienes según sus denuncias, les obligan a trabajar durante dos o tres meses “gratis” para asegurar un contrato.

Anuncios

“A los periodistas del Canal de Congreso por ejemplo no les pagan el año, lo que se constituye en un irrespeto. Si no vienen a trabajar durante dos o tres meses no les firman contrato”, dijo la senadora.

Confidencial Colombia pudo establecer que en efecto, los periodistas que trabajan en el Canal del Congreso realizando notas, unos para la Cámara de Representantes y otros para el Senado, firman contrato por prestación de servicios durante tres meses, en cada semestre, y que muchos de estos deben permanecer los otros tres meses haciendo lobby ante un senador o un representante para no quedar por fuera de la contratación. Mientras tanto, colaboran o ayudan gratuitamente para este medio de comunicación.

Igual situación se presenta en la oficina de prensa del Senado, en donde se contrata a un grupo de periodistas por tres meses en cada semestre, quienes deben buscar la información del trabajo y los debates en comisiones y plenaria para alimentar la página del Senado de la República. Estos al igual que los del Canal del Congreso, deben buscar un padrino en el legislativo que les ayude a asegurar un trabajo. Entre tanto, algunos acuden a “colaborar” para que les tenga en cuenta en una próxima contratación.

Según la congresista Aída Abella, esta situación se viene presentando desde mucho tiempo atrás, sin que nadie diga algo, “el Congreso de la República debe dar ejemplo en materia del respeto por los derechos a los trabajadores del legislativo, no es posible que se les haga venir para que presten sus servicios como profesionales durante dos o tres meses, y no se les pague”, afirmó.