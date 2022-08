“Hablan mal de Sayco pero no conocen su gestión”: gerente de Sayco

Cesar Ahumada, gerente de Sayco (Sociedad de Autores y Compositores), rompe su silencio en entrevista para Confidencial Colombia, expresando su molestia porque, según él, hay personas que hablan de la gestión de Sayco pero desconocen su funcionamiento.

En distintas ocasiones se han tratado temas que comprometen la transparencia con la que trabaja Sayco, ¿qué nos puede decir al respecto?

Cesar Ahumada: Hay mucha desinformación en la sociedad, en diferentes estamentos públicos, desde el Congreso de la República. Hemos invitado a todas esas personas que desconocen cómo es el manejo y como es esta gestión colectiva.

Hace poco leí una columna de opinión, escrita por un periodista que creo que es un colega, abogado también -Mario Prado- en la que manifestaba que crecen las críticas e inconformismo de los autores y compositores, cuestión que no es cierta. Nosotros acabamos de celebrar la asamblea general de socios y a diferencia de otros tiempos, salí muy complacido.

¿Cuéntenos por qué salió tan contento de la asamblea general de socios?

Cesar Ahumada: Hubiera visto usted el beneplácito de los compositores, la manera cómo recibieron el informe gerencial; se hizo presente la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que es la unidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de inspeccionar, controlar y vigilar a las sociedades de gestión colectiva. No entiendo a qué se deben ciertos ataques desde algunas orillas. Ni siquiera saben diferenciar lo que es Sayco y que es Acinpro, porque son dos sociedades de gestión colectiva completamente diferentes. Sayco es la sociedad encargada de recaudar y distribuirle a los autores y compositores colombianos.

No es la primera vez que esto sucede, en el pasado algunos compositores se quejaron, ¿esto ya se superó? ¿es solo una cuestión de percepción?

Cesar Ahumada: Completamente superados, si nos ponemos a hacer una encuesta dentro de los 9.000 socios, tú vas a encontrar que en su gran mayoría están conformes. Lógicamente, habrá algunos que no entienden que nosotros distribuimos unas regalías a los autores y compositores que suenan.

Yo puedo tener no una ni 20, sino 200 a 300 canciones, pero si esas canciones ya no suenan, yo no puedo distribuirle pago por derechos a esos autores y compositores. Sin embargo, déjame comentarle que nosotros tenemos una dirección societaria que se encarga de muchos beneficios a todos esos autores que de pronto ya no estén sonando y que no reciben plata por sus derechos, pero si beneficios sociales, anticipos, enfermedad catastrófica, estudio de grabación, recreación, en fin, son innumerables los beneficios sociales que tienen salud, en pensión son muchos.

¿Por qué si todo es tan maravilloso, algunos compositores continúan quejándose?

Cesar Ahumada: El ego de algunos autores y compositores no les permite entender que canciones que sonaron en alguna época hoy no se están escuchando el mismo número de veces -entonces- esa especie de ‘regalía’ no se puede distribuir de la misma forma.

Pero no es cierto lo que dicen, que algunos autores y compositores mueren en la indigencia, ya estamos cansados de que cojan el nombre de algún autor y compositor que por A o B circunstancia pasa por un mal momento, para acabar con el nombre de esta sociedad.

A ver si le entiendo, usted dice que no se puede distribuir el mismo dinero, ganancia o regalía por ‘Cariñito’, tema interpretado por Rodolfo y los Hispanos, que lo que se pagaría por “Río Badillo’ que es una melodía, ¿-hermosa- pero que ya casi no se escucha?

Cesar Ahumada: Correcto sí la canción se escucha y se pide, no importa si fue grabada en los años 60, 70, lógicamente se tiene que pagar un dinero.

¿Cómo se mide eso?

Cesar Ahumada: En los eventos nosotros contamos con 26 recaudadores a nivel nacional. Sí se presenta Silvestre Dangond, tienen que entregar el listado de las canciones que va a interpretar. El delegado nuestro tiene que tomar la lista de las canciones y con base en eso hacemos el debido pago.

Si se trata de radio o televisión nosotros contamos con un sistema de monitoreo. En discoteca, taberna, hoteles, contamos con un monitoreo. Tenemos además un convenio, que se encarga de hacer el recaudo a nivel de plataformas digitales, una ventanilla única que establece cuáles son las canciones que más suenan en esas plataformas digitales, y con base en ese informe que nos presenta, procedemos a hacer la correspondiente distribución de derechos.

En esa lógica, ¿se pagaría más por “Mi primera cana” que es una canción interpretada por Diomedes Díaz, ¿que lo que se pagaría por “Tu primer beso” que es una canción de Jorgito Celedón?

César Ahumada: Si se escucha más “Mi primera cana” seguramente va a tener más distribución que “Tu primer beso”, porque con base en ese monitoreo arroja cuál es la canción que más suenan en la actualidad.

¿No importa si es actual o si es de los años 70?

Cesar Ahumada: Correcto.

Sí el problema es reputacional, ¿por qué es Sayco no ha trabajado ese asunto?

Cesar Ahumada: Nosotros lo venimos trabajando y, de hecho, en estos momentos, tenemos una Dirección de Comunicación que se está encargando del tema, que es bastante complicado porque llama más la atención cuando se habla mal que cuando se presentan notas positivas.

¿A quién llega ese dinero que corresponde por el tema de derechos cuando el autor fallece y esta se sigue escuchando como Nadie es eterno en el mundo, por ejemplo?

Cesar Ahumada: Los herederos pueden reclamar hasta 80 años después del fallecimiento. Hijos de autores y compositores, lo mismo sus esposas. Por ejemplo, Diomedes Díaz: sus hijos, no se ponían de acuerdo con el tema de la sucesión, y se demoró unos años; una vez se pusieron de acuerdo se hizo la distribución a cada uno de los herederos.

¿Ese pleito todavía sigue?

Cesar Ahumada: No, ya está saneado, los herederos se pusieron de acuerdo, ya se dio un fallo judicial que dice quiénes tienen derecho y los porcentajes que tiene cada uno de los hijos.

¿Los estados financieros de Sayco arrojan pérdidas o ganancias?

Cesar Ahumada: Del 100% de lo que se recauda, el 70% se distribuye a los socios, el otro 10% es para los beneficios sociales a lo que he venido haciendo referencia y un 20% como parte administrativa para el manejo del personal que tenemos. Nunca habrá superávit, ni como algunos creen y algunos congresistas que no conocen el manejo, como hizo el periodista que escribió en el Espectador diciendo que: “Se recibe bastante, pero no se distribuye mucho”, eso no es cierto.

Es importante que la opinión pública sepa que nosotros tenemos controles; que yo como gerente de la sociedad no puedo disponer de un peso, sin que quede establecido; que a nosotros nos audita cada tres meses la Dirección Nacional del Derecho Autor, y lo primero que vienen a mirar es ¿cómo están los ingresos?, ¿Cómo se ha distribuido? Ese es el primer punto que vigilan las entidades encargadas del seguimiento al presupuesto.

¿Cómo han sido los resultados de esas visitas?

Cesar Ahumada: A diferencia de otros años que encontraban 30, 40 y hasta 50 hallazgos, solo encontraron dos que ni siquiera son atinentes a responsabilidad administrativa. Tenemos también un comité de vigilancia, una revisoría fiscal. Yo tengo todos los meses que rendirle un informe al Consejo Directivo de cómo va la gestión. Es fácil decir “que quién sabe qué es lo que hacen esa sociedad”, pero el que no conoce, es como el que no ve.

¿Qué hacer entonces para superar ese problema de mala fama?

Cesar Ahumada: Se está trabajando pero es complicado cuando uno recibe tantos ataques, sin embargo, la dirección de comunicaciones se está encargando del tema, dando a conocer la gestión colectiva, qué es Sayco, qué hace Sayco y cuáles son los beneficios que reciben los autores y compositores colombianos. Yo aquí soy un ave de paso, que lo que hago es administrarles a ellos, y si yo no administro bien, seguramente en cualquier momento me van a cambiar.