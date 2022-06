Gustavo Petro se vuelve el escudero de su hija ante críticas

Este lunes se viralizó un video de una entrevista que El País le hizo a Sofía Petro, hija de Gustavo Petro. En ella dio unas declaraciones que fueron calificadas de incendiarias.

“Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández. No podemos dejar que sea presidente. A mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, dijo Sofía Petro.

De inmediato, muchos contradictores de Gustavo Petro interpretaron que lo que dijo ella apuntaba a que si perdían habría movilizaciones masivas equiparables a las del año pasado durante las elecciones. Por eso, el candidato del Pacto Histórico salió en defensa de ella.

“El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia, habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido”, explicó Gustavo Petro.

Sofía Petro respondió a la polémica con un listado de lecciones que le transfirió a su hermana menor que apuntaba a desoír insultos y mentiras.

