Guiño de Gaviria a Petro genera “explosión no contralada” en la campaña

El ex precandidato presidencial Alejandro Gaviria protagoniza la controversia política del momento a diez días de la primera vuelta, por unas declaraciones a favor de Gustavo Petro que entregó al prestigioso medio británico The Financial Times.

En concreto, Gaviria que es actualmente el jefe programático de la campaña de Sergio Fajardo, dijo al medio británico que este jueves publicó un amplio reportaje sobre el panorama electoral en Colombia que, “estamos durmiendo encima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Es mejor tener una explosión controlada con Gustavo Petro, que embotellar el volcán. El país está demandando un cambio”.

Las palabras del ex candidato han sido interpretadas por muchos como un guiño directo a la candidatura de Gustavo Petro, así lo tomó el senador Jorge Robledo que también hace parte de la campaña de Fajardo y compitió con Gaviria en la atropellada consulta de la Coalición Centro Esperanza.

A través de su cuenta de Twitter el veterano político de izquierda que hoy hace política desde el centro, se fue lanza en ristre contra Gaviria a quien calificó de “mala persona”.

“Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”, escribió Robledo en su trino.

Confirmado:

Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona.

Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo. https://t.co/DMxAiaDk2w — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 19, 2022

Entretanto, Gustavo Petro también se refirió a la declaración de Gaviria que ha generado una tormenta al interior de la campaña de Fajardo. A juicio del candidato del Pacto Histórico, lo expresado por el rector de los Andes es “profundamente acertado”.

“Leí la frase que escribió en inglés que me parece profundamente acertada. Él no está diciendo que vota por mí, está diciendo que es mejor controlar en cierta forma un estallido social que envasarlo porque al envasarlo lo multiplicas por 10”, dijo Petro en una declaración publicada por su equipo de campaña.

Así mismo, Petro indico que, “impedir el cambio en Colombia es meter la sociedad en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar, es lo que dice y me parece profundo cierto”.

De momento Alejandro Gaviria ha señalado que no se referirá a esta polémica y seguirá al frente de la parte programática en la campaña de Sergio Fajardo. Pero para muchos ya es claro que en un eventual escenario de segunda vuelta donde no esté Fajardo, Gaviria iría a la fija con Petro.