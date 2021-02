Guerrilla de las Farc planeó atentado contra Santos, pero desistieron “por ética”

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño / Archivo

Este miércoles Rodrigo Londoño, jefe de Comunes el partido creado por los ex combatientes de las Farc, reveló en audiencia ante la JEP, que la extinta guerrilla planeó un atentado contra el entonces Presidente Juan Manuel Santos.

La declaración de Londoño tuvo lugar en la Sala de Reconocimiento, donde está respondiendo por los hechos relacionados con el asesinato del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Durante la comparecencia, el jefe de Comunes precisó que el atentado contra Santos se discutió al interior del secretariado de la antigua guerrilla pero no se llevó a cabo porque al entonces jefe máximo de las Farc, Alfonso Cano, no le pareció “ético”, ya que se estaban dando los primeros acercamientos entre el Gobierno Santos para un eventual Proceso de Paz.

“El único momento que yo recuerde que discutimos sobre actuar frente a alguna persona es cuando en la condición de Alfonso Cano él nos informa que un comando ha informado que está listo para atentar contra la vida de, en ese momento el presidente Juan Manuel Santos… Estaba de presidente Santos y se iniciaban los primeros diálogos”, dijo Londoño.

Londoño insitió que ésta fue la única ocasión en la que el secretariado de la antigua guerrilla analizó los pros y contras de realizar un atentado personal y que finalmente la decisión fue la no ejecución, pese a que un comando de las Farc estaba preparado para atentar contra la vida del expresidente Juan Manuel Santos.

“Es la única vez que yo recuerdo que como secretariado se discutió si se atentaba o no contra una persona para tomar la decisión, esa discusión se realizó o el debate frente al tema del atentado personal, lo que eso significaba y en últimas pues él tomó la decisión y dijo que eso no se iba a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando y esa actividad pues nunca se le dio vía libre”, dijo.

Vea la declaración de Rodrigo Londoño en el tiempo: 2:25:30

Sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el antiguo jefe de las Farc confirmó la versión inicial entregada por el senador Julián Gallo, y ratificó que el crimen del dirigente conservador fue ordenado por el secretariado como retaliación por el apoyo de Gómez Hurtado a la Operación Marquetalia.