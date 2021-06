Gobierno mira con recelo el relevo de mando en el ELN

Nicolás Rodríguez, alias 'Gabino' renunció a la primera comandancia de la guerrilla del ELN

El Gobierno de Colombia reaccionó este jueves al anuncio del cambio de mando al interior de la guerrilla del ELN, donde Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’ renunció a la primera comandancia de ese grupo insurgente y en su lugar quedará ‘Antonio García’, otro histórico de esa guerrilla.

Anuncios

En declaraciones a medios de prensa, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, aseguró que Colombia está esperando a que el ELN renuncie a seguir reclutando menores, al secuestro y a la instalación de minas antipersonal. “Es la misma renuncia que espera el Gobierno Nacional”.

“Por estas declaciones no quiero que ahora se diga que soy el comisionado de la guerra. Soy el Comisionado de la Paz con Legalidad. Lo que estamos haciendo es consolidar la paz con legalidad, que significa garantizar los derechos de las víctimas, una verdadera reincorporación de los excombatientes, llevar la oferta del gobierno a los territorios, que exista verdad, reparacion y no repetición”, subrayó.

El funcionario también hizo alusión a la responsabilidad que recae en los jefes del ELN que se encuentran en Cuba por las acciones criminales de esa organización que han tenido lugar recientemente. “Es un chiste que digan que no son responsables. Uno es o no es. En Cuba se pretenden realizar acercamientos de paz con ellos, pero dicen que no tienen nada que ver con el actuar criminal. El pueblo colombiano no se va a dejar engañar”, explicó.

Por último, al referirse a las solicitudes de extradición hechas contra algunos integrantes de ese grupo armado que permanecen en la isla de Cuba, indicó que “respetamos las competencias de la Corte Suprema de Justicia, pero estamos comprometidos en que se den pronto (las extradiciones)”.

La ‘jubilación’ de alias ‘Gabino’

Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’, ha renunciado a la primera comandancia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alegando motivos de salud, según ha anunciado el grupo en un comunicado publicado este jueves.

Rodríguez ha explicado que en julio de 2018, en el marco de un acuerdo humanitario, y con Cuba como garante, se trasladó a este país, donde se encuentra recibiendo un tratamiento que “debe continuar”.

“Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo”, ha agregado.

De forma paralela, ha asegurado que el ELN y el pueblo colombiano “pueden seguir contando” con sus “esfuerzos” en la “lucha para una Colombia en paz con justicia social, dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas conversaciones de paz”, una labor que ejerce desde 2018.

‘Gabino’ asumió el liderazgo del ELN después de la muerte de alias ‘El Cura Pérez’ en 1998. Desde 2020 pesa sobre él una solicitud formal de extradición por delito de secuestro.