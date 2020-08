El ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, sigue sumando apoyo internacional a su intención de tumbar la medida de aseguramiento domiciliaria que le impuso la Corte Suprema de Justicia de manera preventiv,a en el proceso por compra de testigos y fraude procesal que adelanta en su contra ese alto tribunal.

Este viernes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció sobre el caso Uribe a quien no dudó en calificar de “héroe”, al tiempo que pidió que el ex mandatario colombia tenga la posiblidad de defenderse en libertad.

“Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre”, dijo Pence.

El vicepresidente hizo esta declaración en Twitter tras conversar con el presidente colombiano, Iván Duque, miembro del mismo partido que Uribe, el derechista Centro Democrático.

“Hoy hablé con nuestro gran aliado el presidente Iván Duque de Colombia. El presidente, Donald Trump, y yo agradecemos nuestra alianza por la libertad en el hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas”, sostuvo Pence.

Spoke with our Great Ally President @IvanDuque of Colombia today. President @realDonaldTrump & I are grateful for our partnership for Freedom in this Hemisphere & our joint efforts to combat the drug trade. We respect Colombia’s institutions and independence…

— Mike Pence (@Mike_Pence) August 14, 2020