Revuelo en Sahagún por posible caso positivo de coronavirus

El anuncio del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, sobre un presunto caso positivo de coronavirus en Sahagún, generó una ola de reacciones en esa localidad del caribe colombiano y también llegó al mundo de las redes sociales.

“Quiero informar a los cordobeses que es muy probable que tengamos el 1er positivo de covid-19 en el Dpto. Se trataría de un caso importado, procedente de Europa y residente en el Mpio de Sahagún”, escribió Benítez en su cuenta de Twitter.

Tras el anuncio el gobernador Benítez, instó a los cordobeses a quedarse en casa para evitar la propagación del contagioso virus. “Esto es algo serio. El aislamiento preventivo obligatorio es una medida que busca tu protección”, indicó,.

La revelación del mandatario regional desató un sinnúmero de comentarios en redes, donde los memes, y la especulación fueron el platillo principal; a tal punto que una internauta pidió al gobernador aclarar que el paciente no era ella porque ya estaban rotando su foto y datos personales en cadenas de WhatsApp y todas las redes sociales.

Holi. Puedes decir que no soy yo que están rotando mi foto y mi dirección? Están poniendo en peligro mi integridad, la de mi hogar y la de mi familia.

Señor gobernador, insisto, hay que ser más estrictos. Debe cerrar las vías de acceso al departamento. no estamos preparados para afrontar está pandemia.

El departamento NO ESTA PREPARADO para esto… Nuestros centros de salud son escasos, se maneja bajo presupuesto y la disponibilidad de camas es casi nula. Nos vemos ahogados normalemnte, no me quiero imaginar como sería con el colapso causado por COVID-19. #CierrenVias

— SIN VERGUENZA (@contactosinv) March 29, 2020