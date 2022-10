“Fue un error decir que Providencia se reconstruiría en cien días”: Norma Hurtado

La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado, en entrevista con Diego Amado, hace un balance de la situación que encontró en su reciente visita a Providencia.

Háblenos sobre lo que vio en la reciente visita que hizo junto a la Comisión Séptima de Senado a la isla de Providencia

Norma Hurtado: Nos encontramos con una población que tiene reclamos, que tiene aún necesidades, que tiene muchas expectativas, pero especialmente, que anhela que las obras que están faltando para tener calidad de vida se hagan, por ejemplo, la PTAR, que se complemente todo el sistema de cisternas, que para ellos es tradicional recoger el agua lluvia y a través de esa agua lluvia suplen sus necesidades; que se termine el colegio que estaba ubicado en un lote que pertenece a la Arquidiócesis; que se necesita que se termine unos complejos deportivos que quedaron arrasados, pero qué significan la posibilidad de que los jóvenes se reincorporen con el deporte y con la actividad física.

¿En qué estado se encuentran las casas que se construyeron recientemente?

Logramos evidenciar que muchas de las casas que fueron construidas, hoy presentan fallas y tienen reclamos de los habitantes de esos hogares en temas que tienen que ver con inundación, con lluvia, con fracturas de las losas, con cimientos. El Caribe siempre será objeto de amenaza de huracán, de amenazas de fuertes vientos y ellos hoy tienen incertidumbres sobre si esas casas van a poder resistir un nuevo huracán, si van a tener la capacidad de resistir unos vientos que superen los 200 km/h.

Este balance que usted hace contrasta con lo que entrego el Gobierno anterior. ¿Mintió Iván Duque?

Norma Hurtado: Las casas se hicieron, el número de casas se entregó. Se buscó una solución de saneamiento básico, pero no fue la que suplía todas las condiciones técnicas y de salubridad. Se llevaron unas plantas de potabilización que están funcionando, pero no dan abasto. Algo que duele mucho en la isla y es que se perdió ese patrimonio cultural, como esa forma muy autentica, muy autóctona de los raizales de hacer sus casas, y ellos eso hoy lo extrañan. Extrañan los porches, que son las extensiones donde se ponen las sillas, las hamacas y donde se ve el atardecer. Extrañan muchas cosas. Y algo que me toca mucho a mí por ser la presidenta de la Comisión Séptima, es que el hospital no está listo. Estuvieron listas muchas otras cosas, pero el centro de salud con capacidad para un segundo nivel, hoy no está listo.

¿Cómo hacer para que el traslado de los materiales que se requieren para reconstruir totalmente a Providencia no eleve los costos de construcción?

Norma Hurtad: No hay otra herramienta. No hay ninguna otra forma que no sea por vía marítima, no hay la posibilidad de que estas losas tan grandes de cemento sean trasladadas por avión, no hay una forma de llevarlas por tierra, esas losas siempre llegarán en un buque. Se hizo un muelle improvisado, un muelle que tuvo que suplir las necesidades, pero que al final quedó sirviendo para todo, gracias a Dios. Entonces eran demasiadas cosas por hacer. Yo creo que hubo un gran error y fue haber dicho que era posible hacerlo en menos días, ese fue el gran error. No sé quién le aconsejó eso al expresidente Duque, no sé quién sugirió el tema de los 100 días, no sé por qué pasó eso, pero aún faltan muchas cosas.