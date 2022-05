Fiscalía niega que tenga en la mira al registrador Vega

El registrador nacional Alexander Vega, que tiene la lupa de la opinión pública encima por las inconsistencias presentadas en el preconteo de las elecciones al Congreso del 13 de marzo, no vive su mejor momento por las presiones que varios sectores políticos tienen sobre él de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, presiones que de momento se quedan en el plano político y no trascienden a lo penal, al menos no al nivel que esperan los críticos de su gestión.

Confidencial Colombia pudo establecer que de momento la Fiscalía General de la Nación no investiga formalmente al Registrador Vega.

Por ahora, en el ente investigador rechazan una investigación formal y sólo hay una indagación preliminar producto de una denuncia que fue radicada contra el registrador hace tres meses, de momento no se ha ordenado ninguna práctica de pruebas, ni se ha ordenado escuchar al registrador, ni tampoco se ha avanzado en ninguna teoría criminal del caso.

En otras palabras, en la Fiscalía sólo hay un radicado producto de la denuncia que fue presentada meses atrás por críticos del registrador, pero el estado de dicho proceso es incipiente y de rutina y no tendría un desarrollo significativo antes del 29 de mayo cuando los colombianos están convocados a las urnas para votar en la primera vuelta presidencial.

Una vez la Fiscalía avance en la indagación preliminar podría determinar si existen méritos para investigar formalmente y vincularlo a un proceso que podría terminar con su gestión al frente de la Registraduría, pero eso tomaría tiempo por lo que fácilmente Vega Rocha podría seguir al frente de la entidad, así como del proceso electoral en primera y segunda vuelta.