Fico Gutiérrez anuncia oposición a Petro

Este miércoles el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, por medio de un comunicado dejó en firme su oposición frente al actual gobierno de Gustavo Petro

Allí expresó que a pesar de las diferencias con Rodolfo Hernández, decidió apoyarlo pero que hoy no es clara su posición: ” Lamento mucho que haya defraudado la confianza de casi medio país al no haber asumido con seriedad y responsabilidad la oposición que le correspondía. Por el contrario, expresó públicamente que no podía oponerse a alguien con el que estaba de acuerdo. El tiempo dirá que pasó verdaderamente en esta elección”.

También afirmó, “No pertenezco a ningún partido político, fortaleceré nuestro movimiento cívico, ciudadano e independiente CREEMOS COLOMBIA y desde ahora, comenzaré una oposición autónoma, responsable y deliberativa, donde elevaré al debate nacional las preocupaciones de miles de sectores y familias que siguen con incertidumbre las primeras acciones del gobierno nacional y que, en medio de trinos, anuncios y algunos hechos simbólicos de “cambio y renovación”, están camuflando decisiones estructurales que van a afectar la vida de millones de familias colombianas en el corto, mediano y largo plazo”.

Gutiérrez aseguró que la reforma tributaria presentada por el Gobierno, parece improvisada de forma y de fondo, que han cambiado varias veces las metas de recaudo y que no hay claridad si será la única o varias las que serán presentadas, además que no hay un vocero definido y no se sabe a cuál anuncio es cierto o no.

“Además, las primeras medidas que tomarían en términos económicos dan la sensación de que será una asfixia gradual y paulatina que derivará, por un lado, en afectaciones directas a la clase media y trabajadora, pero por el otro, a que se cierren empresas y se ahuyente la inversión en el país, trayendo por consiguiente el aumento del desempleo y la pobreza, Se suma a esto, las declaraciones de la ministra de Minas y Energía anunciando las medidas para prohibir el fracking, perdiendo la posibilidad de acceder, según los expertos, a más de $324 billones de pesos en los próximos años – lo que conlleva a menos regalías e inversión social para los más vulnerables – y el freno a la exploración de gas, lo que traería no solo el aumento exponencial en las tarifas de los servicios públicos, sino ponernos a depender de países como Venezuela”. indicó Fico.

Frente a los temas de seguridad y defensa dijo que se generan alertas: “La anunciada “paz total” del gobierno no debería llegar de la mano de la “impunidad total” ni de la “legalización del crimen”.

“Más grave es esto aún, cuando el relacionamiento con la fuerza pública comienza con desmantelar gran parte de su cúpula, barriendo con 52 Generales entre Fuerzas Militares y Policía, dejarlos “plantados” en la transmisión de mando y no establecer una hoja de ruta clara desde el inicio para combatir el crimen. Ni que hablar de la propuesta de legalizar las drogas y todas sus implicaciones para las familias, la seguridad y la economía del país, asunto del que me referiré con más detalle en los próximos días”, planteo el excandidato.

En lo político e institucional dijo: “Es muy “simbólico” conocer que sean congresistas aliados del gobierno los primeros en oponerse a que se les rebaje el sueldo o se recorten las vacaciones; que siendo los que prometieron el cambio en la manera de hacer política, terminen repartiéndose el poder y cogobernando con aquellos a quienes consideraban los “culpables de los males del país”; que estén incidiendo en la elección del Contralor General de la Nación, cuando eran los primeros en criticar a gobiernos anteriores por este tipo de prácticas; o que mientras anuncian austeridad y recortes en algunos casos, silencian frente a los gastos suntuosos y creación de burocracia que harán próximamente”.

Así mismo: “Sin mencionar el “simbolismo” que comunica el presidente cuando improvisan en los nombramientos, incumple reuniones, se desaparece públicamente por días o no da razones satisfactorias de sus ausencias y silencios”.

Finalizó su comunicado anunciando: “No creerá el presidente Petro que seremos ingenuos o nos quedaremos callados, si pretende condicionar el resultado de sus decisiones a actores que no controla o sobre los que no tiene incidencia directa, como en la política de drogas o el cambio climático, por poner dos ejemplos”.

