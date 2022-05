Fico Gutiérrez anunció su voto por Rodolfo Hernández

El ahora excandidato presidencial por la Coalición Equipo Colombia, Federico Gutiérrez, anunció su apoyo a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, tras ser derrotado por el aspirante independiente y por Gustavo Petro, quienes seguirán en la contienda electoral en la segunda vuelta.

“Hoy dos los colombianos tienen dos alternativas y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión: no he hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que no queremos perder el país y poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo (Lara) y yo votaremos por Rodolfo y Marelen (Castillo) próximo 19 de junio”, añadió.

Dijo además que el respaldo que dará al candadito Hernández no significa que hará parte de su eventual gobierno y, que en cambio hará veeduría.

“Aclaramos eso sí, que serán Rodolfo y su equipo los responsables dentro del Gobierno. Ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría y, siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente, unir a Colombia”, puntualizó.

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, obtuvo un total de 5.094.120 votos, según el boletín No 38 de la Registraduría Nacional.