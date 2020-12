Farmalisto recibe inversión por parte del BID

La firma Farmalatam Holding Inc. (Farmalisto), plataforma tecnológica de salud, que presta servicios innovadores para el cuidado de la salud, fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. y Morgan Río Capital Management, para recibir una inversión por US$ 18 millones la cual se destinará a fortalecer sus procesos de innovación, abrir nuevos mercados en la región y acelerar su crecimiento en los lugares donde actualmente opera, México, Colombia y Perú..

La inversión se enmarca en la estrategia de los programas del BID cuyo objetivo es experimentar formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo en la región. Por su parte, HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltda, es un fondo de inversión suizo que se centra en financiaciones de riesgo, crecimiento y adquisición de compañías del sector salud principalmente en Europa, América del Norte, India y mercados emergentes, mientras que, Morgan Rio Capital Management es una empresa de fondos de cobertura con sede en Nueva York, Estados Unidos.

“Lograr este apoyo es un espaldarazo a nuestro propósito de desarrollar permanentemente innovaciones y servicios para el cuidado integral de la salud de los pacientes. Agradecemos enormemente la confianza depositada en nosotros y trabajaremos arduamente para superar las expectativas. Estamos convencidos que la innovación tecnológica en el sector salud llegó para alcanzar el desarrollo sostenible en nuestra región, generar valor en el sector de la salud y priorizar el bienestar de los pacientes.”, afirmó José Joaquín Mora, CEO de la compañía.

Según Mora, Farmalisto es un ejemplo de cómo una plataforma tecnológica de salud, que inicia operaciones en Colombia, puede crecer y traspasar fronteras para lograr acuerdos con inversionistas internacionales. También, destacó que la financiación podrá afianzar el compromiso de la compañía por la inclusión social, la generación de empleo y el mejoramiento al acceso a servicios salud para todos los mercados donde opera.

Farmalisto ha consolidado un crecimiento significativo y sostenido desde que inició operaciones en Colombia, México y Perú. También abrió Care24, el primer hospital virtual de primer nivel de Latinoamérica.