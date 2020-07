Rodrigo Londoño y Victoria Sandino

Luego de que la senadora Sandra Ramírez del Partido FARC y el máximo líder de este grupo Rodrigo Londoño (Timochenko), dieron declaraciones negando el reclutamiento forzado en momentos en que el movimiento estuvo en la urgencia y tras recibir fuertes críticas, miembros de esta organización han reconocido en las últimas horas, no solo este hecho, sino además la violación sexual a menores de edad.

La primera en reconocer que estos sucesos se pudieron presentar al interior del movimiento insurgente fue la senadora Victoria Sandino.

“Reconozco que estos hechos se presentaron en la organización, no los conozco a profundidad, pero se debieron de presentar, y estoy segura que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas, eran hombres machistas y patriarcales”, dijo la congresista del Partido FARC en medio de una sesión en la Comisión de la Mujer del senado de la República.

El pronunciamiento de Sandino sorprendió al país, luego de la negación del hecho de parte de su colega del mismo partido Sandra Ramírez, quien además ocupa la segunda vicepresidencia del senado.

Otro hecho que llamó la atención fueron las declaraciones del presidente del Partido Farc a Caracolradio, en donde aseguró que se pedirá perdón a quienes siendo menores de edad fueron reclutados a la fuerza.

“Hemos recopilado información buscando las cosas que no se hicieron bien, que no se hicieron en el marco de las normas y las conductas que debemos tener. Eso no significa que el fenómeno no se dio y lo vamos a reconocer hasta donde sea necesario e incluso pedirle perdón a quienes hayan pasado por ese proceso”, dijo Londoño a la cadena radial.