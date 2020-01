Imagen de referencia / Partido Farc

El Consejo Político del Partido Farc se fue lanza en ristre este jueves contra la política de ‘Paz con legalidad’ que viene desarrollando el Gobierno de Iván Duque para implementar el Acuerdo de Paz.

En un comunicado esa corporación manifestó que la segunda Misión de la ONU tiene el mandato de la verificación de la Reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil, y con ello de la verificación de la implementación del Acuerdo de paz en su conjunto, en esa medida indican que, “resulta inaceptable desde todo punto de vista, realizar cualquier concesión a la idea sostenida por el Gobierno nacional sobre una presunta verificación de la implementación de la llamada Paz con legalidad”.

Para el Partido Farc, el concepto que trata de imponer el Gobierno “representa una simplificación grosera del Acuerdo de paz”, que tiene como propósito principal “instrumentalizar y acomodar el Acuerdo” a los fines políticos del gobierno actual.

“El simple ejercicio de contraste entre las obligaciones derivadas del Acuerdo de paz y el texto de la “Paz con legalidad”, así lo demuestra. La ausencia del compromiso gubernamental queda constatada con el hecho de que en su discurso se evita cualquier mención a lo convenido por las partes en La Habana”, dice el Partido Farc.

Asimismo, esta organización política critica que el Gobierno trate de minimizar “con cifras descontextualizadas” el avance del proceso de implementación del Acuerdo de Paz.

“Se le hace un bien al proceso cuando se reconoce su estado de dificultad; se le produce mayor daño, cuando se pretende ocultar la realidad”, apuntan.

En ese sentido, el Partido Farc es enfático en señalar que el seguimiento y la verificación a la implementación exige en la actualidad el conocimiento riguroso e informado.

"Los cantos de sirena emitidos por enfoques aparentemente tecnocráticos y gerenciales no pueden confundi. Desde luego que no desconocemos cifras y registros, o logros parciales, que por cierto deben comprenderse en términos de la obligación gubernamental de implementar y no como concesiones graciosas de su parte. Pero todos ellos deben interpretarse bajo el principio de integralidad, que no fue

Además, manifiestan su preocupación por el asesinato de los excombatientes y líderes sociales, que a su juicio, han ocurrido en gran medida por la falta de garantíais del Gobiberno.

“Nos produce máxima preocupación la ausencia de garantías de seguridad, reflejada en la continuidad sistemática del asesinato de líderes y lideresas sociales, y de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP, en cifra que a la fecha alcanza 180 luego de la firma del Acuerdo”, puntualizan.

Finalmente, el Partido Farc instó a la Misión de Verificación de la ONU a tener mayor ponderación y el extremo rigor en sus valoraciones sobre el estado de la implementación, ya que cualquier inclinación que varíe su condición de neutralidad en la verificación, le resta credibilidad.

“Invitamos respetuosamente a la Misión a enriquecer aún más sus análisis con los estudios producidos por las instituciones y organizaciones que hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz. Reconocemos el papel central desempeñado por la ONU, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el difícil proceso de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país. Lo mismo afirmamos respecto de la comunidad internacional en su conjunto, y de los países garantes, Cuba y Noruega”, concluye el comunicado.

Este fuerte pronunciamiento del Consejo Político del Partido Farc se produce 254 horas después que el presidente Iván Duque manifestara al conocer el informe de la ONU sobre la implementación de los acuerdos que, “la Paz con Legalidad está consolidándose y tenemos todos que avanzar en este camino”.