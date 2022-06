Fajardo descarta a Petro, pero aún piensa en Hernández

El ex candidato presidencial Sergio Fajardo anunció este lunes que no apoyará a Gustavo Petro luego del portazo que le dio Rodolfo Hernández, al descartar un posible acuerdo programático con él y con otros políticos de la antigua Coalición de la Esperanza, que se habían acercado al candidato santandereano con el fin de pulir su programa de Gobierno.

“Hay tres opciones y le digo una para que quede el titular en BLU: yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir porque no voto por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y han conversado conmigo y yo les he dicho que por él no voy a votar”, dijo Fajardo en entrevista coon Blu Radio.

Así mismo, Fajardo reveló también que, en una reunión del domingo en la noche, con los miembros de su equipo (Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo) decidieron que cada uno decidirá qué camino tomar respecto a la segunda vuelta.

El ex candidato de la Coalición de la Esperanza anunció que en los próximos días le comunicará al país su decisión para el 19 de junio, que estará entre el voto el blanco o Rodolfo Hernández, pese al rechazo que el ingeniero expresó públicamente, tras descartar las mejoras que pidió Fajardo sobre su programa de Gobierno.