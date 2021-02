Fajardo anuncia “cambio sereno” en caso que colación de centro alcance el poder en 2022

Sergio Fajardo, precandidato presidencial de la centro - izquierda

Estamos a 15 meses de las elecciones presidenciales del año 2022; sin embargo las fuerzas políticas comienzan a alinearse desde ahora con el propósito de asegurar el poder en las urnas, una de esas es la del centro – izquierda que congrega a varias personalidades como Humberto de la Calle, Ángela María Robledo y el ex gobernador Antioquia, Sergio Fajardo, entre otros.

Y fue precisamente éste último el que generó noticia este viernes al anunciar “un cambio sereno” en caso que la alianza de centro – izquierda gane las elecciones el próximo año.

A través de un trino Fajardo indicó que, “están dando ejemplo de lo que es trabajar en equipo, con una forma distinta de hacer la política por fuera de los extremos”.

“Vamos por un cambio sereno. No venimos a arrasar”, indicó el ex gobernador y ex candidato presidencial en 2018.

No vamos a una consulta cosmética para que suba alguien en particular, estamos dando ejemplo de lo que es trabajar en equipo, con una forma distinta de hacer la política por fuera de los extremos. Vamos por un cambio sereno. No venimos a arrasar. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 19, 2021

El anuncio de Fajardo pocas horas después que los integrantes de la alianza de centro – izquierda revelaran que el próximo 7 de abril le presentarán al país su propuesta a la que han denominado de “convergencia y cambio para 2022”.