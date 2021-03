Ex mandatarios regionales inician recorrido por Colombia con miras en el 2022

Los ex mandatarios regionales se reunieron en Barranquilla

Este viernes Barranquilla fue el escenario del encuentro entre varios ex mandatarios regionales que le apuestan a la construcción de una propuesta para el país, con miras en las elecciones presidenciales del 2022.

En el evento participaron la ex gobernadora del Valle y hoy directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, los ex gobernadores Luis Pérez (Antioquia), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico), Didier Tavera (Santander), William Villamizar (Norte de Santander) y el ex alcalde de Barranquilla Alex Char.

Al término del encuentro, Dilian Francisca Toro señaló a través de sus redes que sociales que con esta propuesta se busca, “trabajar por hacer realidad los sueños de millones de colombianos que por años esperaron ser escuchados”.

Una propuesta de país que nace de las regiones, Colombia es multicultural y diversa. Con este equipo de trabajo proveniente de distintos rincones del país que conoce y ha sido cercano a su gente, trabajáremos por hacer realidad los sueños de colombianos que esperan ser escuchados pic.twitter.com/Cjuj7tz8fC — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) March 19, 2021



Así mismo, la dirigente política de origen vallecaucano anunció que este grupo de políticos regionales emprenderán un recorrido por todo el con el fin de escuchar las necesidades de la ciudadanía.

“Vamos emprender un recorrido por todas las regiones del país, para escuchar la voz de todos en cada uno de los rincones más olvidados de Colombia. Conocer sus necesidades de primera mano y plantear soluciones acorde a su problemática”, indicó Toro en su cuenta de Twitter.

Vamos emprender un recorrido para escuchar la voz de la gente en cada uno de los rincones más olvidados de Colombia. Queremos conocer sus necesidades de primera mano y plantear soluciones acordes a sus problemáticas. pic.twitter.com/HIbMraNxrK — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) March 19, 2021

Los ex mandatarios regionales se volverán a reunir el próximo 20 de abril en Buenaventura, puerto en el Pacifico Colombiano en Buenaventura el 20 de abril del presente.