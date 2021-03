Ex Farc dicen que no fueron a denunciar narcos en la reunión con Duque

Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes

Hay malestar al interior del Partido Comunes, integrado por los ex combatientes de las Farc que dejaron las armas, por una declaración del consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, que en diálogo con la Revista Semana aseguró que, por parte de los ex Farc se pactó con el presidente Duque en la reunión que sostuvieron la semana pasada la entrega de información sobre bandas del narcotráfico, miembros, rutas, aliados, etc.

A juicio de los miembros del Partido Comunes, la declaración del consejero Archila es “una maniobra del alto gobierno”.

“Consideramos que el consejero Archila busca posicionar, a costa nuestra, la interpretación unilateral que del Acuerdo Final de Paz hace la actual Administración. Históricamente hemos sostenido una posición completamente distinta al problema del narcotráfico, tal y como quedó explícitamente acordado en el punto 4 de los Acuerdos de La Habana”, indica un comunicado de esa colectividad.

Anuncios

De igual manera, los Comunes dicen que “la supuesta entrega de información de que habla Archila, refleja su desconocimiento total del fenómeno de las drogas y su disparatada visión acerca de cómo solucionarlo”.

Así mismo, las directivas de esa colectividad revelaron detalles de la reunión que sostuvieron la semana pasada con el Presidente Duque, donde el primer mandatario indicó que, el gobierno mantiene su estrategia de persecución militar y policial, que incluye las fumigaciones y la erradicación forzada, estrategia en la que aspira a colocar a los firmantes de paz en el rol de informantes.

“Sin necesidad de emplear la mala educación, rechazamos de plano esa propuesta. Las declaraciones en contrario del consejero Archila nos ponen en la mira de las diversas organizaciones y grupos narcotraficantes”, dicen los Comunes.

Los ex Farc dejaron claro que “No fue a eso que acudimos al encuentro con el presidente Duque”.

“El número de los asesinatos contra excombatientes sigue creciendo y lo que reclamamos es garantías para la vida y la implementación integral de los Acuerdos de Paz. Afirmar que la comunidad en reincorporación obrará como delatora o informante al servicio del gobierno, no solamente es una falsedad sino que dispara los estigmas y las acciones violentas contra ella”, indicaron en un comunicado.

Finalmente, los ex combatientes convertidos hoy en dirigentes políticos plantearon que “el presidente Duque y sus consejeros deberían reflexionar en las cambiantes realidades del presente, antes que insistir en políticas erradas y maniobras maliciosas, que sólo agravan los problemas del país y acarrean fatales consecuencias para sus destinatarios”.