Estos son los 10 senadores más votados de Colombia… y una sorpresa

A veces el sistema electoral no es todo lo justo que se pensaría por la más básica aritmética. No obstante el sistema es el que es y las reglas son para todos. En este caso se ha quedado por fuera del Congreso un candidato que ha sacado la cuarta mayor votación de las elecciones de ayer: Gilberto Tobón Sanín, el cabeza de lista de Fuerza Ciudadana, la fuerza del Cambio. Tobón a pesar de tener 173.558 votos no podrá posicionarse en su curul que por votos debería ser más que merecido. El motivo es fácil, su lista no alcanzó el 3% del umbral total de los votos, motivo de Ley por el cual se queda por fuera. Al igual que la lista del nuevo liberalismo y Mabel Lara, que se quedaron en el 2,2%, cinco décimas menos el grupo de de Tobón.

Centro Democrático, dos en cabeza

Al que le fueron mejor las cosas a modo indvidual fue a Miguel Uribe Turbay, quien con más de 223.000 votos, fue el senador preferido por los electores colombianos (fuera de las listas cerradas de cada partido). Los 11 más votados, los que sumaron más de 130.000 votos en los comicios de ayer lo componen 4 senadores del partido conservador, 2 del Partido Liberal, 2 del Centro Democrático, 2 del la Alianza Verde y otros dos del Partido de la U, en la mayoría de los casos se estrenarán en el cargo.

Esta es la lista de los más votados:

Puede ver los resultados completos en este enlace de la Registraduría