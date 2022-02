“Es una vergüenza que los congresistas trabajen poco”: Andrea Moncayo

La candidata por el Nuevo Liberalismo a la Cámara de Representantes por Bogotá, Andrea Moncayo, habla en entrevista para Confidencial Colombia de los proyectos e ideas que trabajaría en el legislativo si es elegida y califica como “vergüenza” los cuatro meses de vacaciones que tienen los congresistas

¿Qué le interesa a Andrea Moncayo de Bogotá y bajo qué parámetros la defendería ante el Gobierno Nacional?

Andrea Moncayo: Ante todo soy una persona que busca hacer política con valores y principios, que son los principales parámetros para defender a la ciudad ante el Gobierno Nacional. Me interesa llegar para mostrarle al país que Bogotá es un territorio pujante pero que tiene problemas y es por eso que haré el debido control político, y por supuesto también sobre los que estén en la agenda pública.

Sí el presidente de la república sale de la Coalición de la Centro Esperanza, ¿le haría control político?

Andrea Moncayo: Claro que sí, esa es la razón de ser de un congresista, porque el erario público se debe hacer respetar, pero sobre todo los intereses de la población. Así llegue una persona de nuestra coalición a la Presidencia de la República, le haré el control político que corresponda. Sin duda alguna lo haré.

¿Lo haría aun si el próximo presidente es Juan Manuel Galán?

Andrea Moncayo: Así el presidente se llame Juan Manuel Galán

¿Lo firmaría en piedra?

Andrea Moncayo: Se muy bien que Juan Manuel Galán hará una presidencia impecable. Yo no apoyo por apoyar, lo hago porque estoy convencida que es una persona con valores, con principios, que quiere hacer una política distinta. Si por cualquier motivo hay una falla con alguno de sus futuros integrantes en su gabinete ministerial, Andrea Moncayo ejercerá el debido control político.

¿Qué haría usted para que su ejercicio político se note en Bogotá, que es el territorio que la va a elegir como representante a la cámara?

Andrea Moncayo: Hay que hacer una labor muy ardua enfocada en las necesidades de la población, partiendo de un diálogo constante con los habitantes, especialmente con los de Bogotá que son quienes me van elegir como congresista.

¿Está de acuerdo con que Bogotá tiene una crisis en su representación en el Congreso porque tiene 18 representantes que, en su mayoría la toman como una urna de dónde sacan los votos y luego se olvidan de ella?

Andrea Moncayo: Esto sucede porque desafortunadamente algunos de los congresistas no han trabajado de la mano de los ciudadanos, cosa que debe cambiar, no son todos afortunadamente pero por unos cuantos pagan todos.

Para llevar al Congreso de la República los temas de Bogotá, ¿trabajaría de la mano con los concejales de Bogotá del Nuevo Liberalismo?

Andrea Moncayo: Primero hay que revisar cuales temas se llevarían al Congreso y cómo se los trabajaría porque la competencia de control político a la Administración de Bogotá la tiene el Concejo. Pero por supuesto que hay luchar por la ciudad y para esto todos debemos estar unidos.

En esta legislatura que está por terminar se trabajaron dos temas relacionados con la capital del país: el Estatuto Orgánico de Bogotá y la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, ¿Así como están quedaron bien o considera que algo hizo falta?

Andrea Moncayo: Siempre habrá que hacer más, pero por algo había que empezar. La conectividad de la ciudad con el departamento de Cundinamarca es fundamental; las dos economías deben coexistir y tratar de ser una y en esto debemos poner mucha atención sobre todo en la ejecución del presupuesto y las decisiones que se tomen.

¿Cree que se debe modificar el Régimen de Transferencia para que lo que recibe Bogotá se compense con lo que le aporta a la Nación?

Andrea Moncayo: Ese es un tema del que se habla mucho y que es necesario revisarlo con lupa, porque no se le puede quitar a los demás. Es mejor dejar esto a los técnicos de Planeación Nacional y, si al Congreso llega alguna iniciativa enfocada a modificar las transferencias de la Nación, lo revisaremos con ojo de lupa.

¿Cómo serían sus relaciones con la alcaldesa de Bogotá?

Andrea Moncayo: He estado en desacuerdo con muchas decisiones, una de esas, la manera como se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial y sin tener la suficiente participación ciudadana. Por supuesto haré todo lo posible por tener las mejores relaciones con la alcaldesa Claudia López pero no por eso dejaré de preguntar por los temas que me preocupen.

¿Estaría de acuerdo con un cambio en la Ley que permita mayor claridad en la citación que hace el Congreso de la República a la primera autoridad del Distrito?

Andrea Moncayo: Insisto, la principal competencia de control político al Distrito la tiene el Concejo de Bogotá, pero, estoy de acuerdo con que el Congreso de la República pueda hacer control político a la alcaldesa de Bogotá directamente porque la capital del país está ligada a Colombia entera.

¿Seguirá el mismo ejemplo de la mayoría de representantes por Bogotá de desentenderse de los problemas de la capital y creerse personajes de talla nacional?

Andrea Moncayo: Desde luego que no. Mi responsabilidad es con la ciudad de Bogotá, eso lo tengo claro.

Sí el representante a la Cámara Gabriel Santos insiste en el proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresista, ¿usted lo apoyaría?

Andrea Moncayo: Lo apoyo porque es una vergüenza que los congresistas trabajen muy poco. Este país tiene muchos problemas como para estar cuatro meses de vacaciones.

¿Qué opina usted del caso Anatolio vote Si?

Andrea Moncayo: Es una vergüenza. Uno no puede ser un títere, cualquier decisión que tome debe ser tomada con criterio propio no por indicaciones de alguien.

Puede criticarse el caso de Anatolio que refleja la necesidad de elegir personas preparadas cuando en la lista del Nuevo Liberalismo aparecen nombres como el de la actriz, Ana Victoria Beltrán (Daniela Franco en Padres e Hijos).

Andrea Moncayo: Ana Victoria Beltrán, más que ser actriz es una mujer que se ha dedicado a la construcción de país con su fundación en donde promueve el arte en Colombia. Ser artista no es un delito ni puede ser motivo para ser discriminada porque desde ese trabajo también se envían mensajes a la sociedad y se hace incidencia política. Es una persona correcta que tiene valores.

¿Teme que la gente la confunda con alguna candidata del Partido Liberal?, porque los liberales se identifican con el mismo trapo rojo que identifica al Nuevo Liberalismo.

Andrea Moncayo: Para nada. Hemos hecho una fuerte campaña de pedagogía enseñando como votar por el Nuevo Liberalismo e indicándoles que el modelo que nos identifica se llama Luis Carlos Galán. No somos partido de maquinaria ni aspiramos a serlo porque esto es justo lo que hay que acabar.

¿Subiría a una tarima con algunas copas en la cabeza?

Andrea Moncayo: Jamás. Respeto a mis electores por eso no lo haría.