Sofía Jattin, exalcaldesa de Lorica, Córdoba

La exalcaldesa de Lórica municipio del departamento de Córdoba Sofía Chofy Jattin habló en exclusiva para Confidencial Colombia, asegurando que no es cierto que haya sacado del despacho un inodoro y culpa al veedor municipal a la actual administración de estar detrás de todo esto.

Confidencial Colombia: Hablemos del episodio del inodoro, por el cual usted es noticia nacional

Sofía “Chofy” Jattin (S.C.J): Es una mentira total. No soy una mujer capaz de eso.

C.C: ¿Cómo explica entonces el suceso?

S.C.J: Me gustaría que fueran todos los medios de comunicación a verificar este saboteo tan grande que se ha levantado en mi contra.

C.C: Pero entonces, ¿es cierto o es mentira que en medio del trasteo, usted sacó elementos de la oficina, entre esos el inodoro del baño?

S.C.J:El edificio es un bien de interés cultural, tiene unas puertas que son de conservación y se volvieron a instalar. Las puertas que se quitaron están a disposición de la alcaldía, al igual que los escritorios. No saque nada, solo reemplace algunas. Estas mejoras fueron hechas por mí. No sé porque especularon, una mujer como yo sería incapaz de sacar un inodoro… ¿cómo para qué? Que tristeza y que bajeza querer acabar conmigo, con mi buen nombre utilizando estos comentarios. No me bajan de ladrona, de rata, de porquería, ultrajan mi familia, me siento humillada.

C.C:¿Cómo entender que alguien quiera hacerle daño acudiendo a la falta de un inodoro en el despacho de la alcaldía utilizando una prueba fácil de desmentir?

S.C.J: Estoy golpeada. Es una bajeza decir que saqué un inodoro de la alcaldía, si eso fuera verdad ¿por qué no sacaron las fotos del baño?

C.C: ¿Podría usted probar que el inodoro está en su lugar tomando una foto o un video del despacho?

También se le señala de haber sacado elementos de la oficina como computadores, sillas y escritorios, ¿Qué dice al respecto?

S.C.J: Redacté un comunicado en donde dejo claro cuáles fueron los elementos que saqué del despacho el día que se hizo el trasteo.

C.C: Quienes hacen la denuncia son ciudadanos del municipio, ¿tiene usted claro que es su palabra contra la de un grupo de personas?

S.C.J: Esto es del veedor Nelson González y obvio, muchos de la administración entrante.

C.C: ¿Tiene copia del inventario de los equipos y útiles de oficina que ingresó al edificio mientras ejerció como alcaldesa, donde consta que son de su propiedad?

S.C.J: Por supuesto que la tengo, pero aun así, no me los llevé. Solo los retiré del despacho instalando todo lo original del edificio. Aquí se lo muestro y cuando tenga el acta de recibido por parte del municipio la daré a conocer. Por actuar bajo mi palabra y querer dejar el bien patrimonial en sus condiciones fui perjudicada, y lo peor, por ser mujer.

C.C: ¿Quiere decir entonces que esto corresponde a una persecución política en su contra?

S.C.J: Como todos los atropellos que me tocó vivir en estos tiempos por parte del veedor Nelson González y de la administración actual.