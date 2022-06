“Es hora de que piense en mí”: Germán Navas Talero

El representante a la cámara, Germán Navas Talero, quien se retira del Congreso de la República, tras cumplir 24 años en el legislativo, en entrevista para Confidencial Colombia explica cuáles fueron sus mayores satisfacciones y decepciones mientras ocupó la curul.

¿Cuál es su mayor satisfacción en estos 24 años que ejerció como representante a la cámara??

Germán Navas Talero: Fueron muchos años acá, es casi un cuarto de siglo. Llega un momento en que uno se cansa, uno quiere cambiar de ambiente, quiere cambiar de ocupación, fue entonces cuando dije: “no me presento más”. Debo reconocer qué tanto aquí como en las calles la gente se ha quejado de que me haya retirado. Pero, es que yo ya tengo tres infartos y una trombosis, creo que es hora de que piense en mí, ¿no le parece?

¿Cuál fue la mayor decepción que tuvo como congresista?

Germán Navas Talero: Yo pensé que esto era más serio, y cuando llego acá y veo que no se le pone cuidado a nada, que las cosas se aprueban a pupitrazos, sin leerlas, que la mayoría de los representantes no saben ni que están votando, eso es triste, porque uno dice: “estos son los que van a manejar el país”.

Muchos se preguntaron por qué nunca quiso pasar al Senado.

Germán Navas Talero: la gente equivoca al creer que eso es ascender. No, es simplemente pasarse de un lugar a otro porque hacen exactamente lo mismo la Cámara y el Senado, entonces, ¿Cuál ascenso?

Representante usted se identificó aquí por ser una de las personas más serias y por los que las ponía el tatequieto a torcidos por así decirlo, ¿le cogieron miedo o prevención?

Germán Navas Talero: Pensé que me detestaban y por el contrario me han dado muestras de que me respetan, de que me aprecian, y que valoran las cosas que a veces dije muy fuerte, nunca las tomaron como ofensa, por eso nadie está hablando mal de mí; todos dicen que hice lo mejor posible.

Mucho recuerdan su intervención en el debate a la reforma a la justicia durante el Gobierno Santos por el desacuerdo que tuvo con el presidente de la Cámara de Representantes de ese entonces, Simón Gaviria…

Germán Navas Talero: Puse los puntos sobre las íes, porque soy abogado, nunca he dejado de serlo, soy profesor de Derecho y, Simón Gaviria es un aprendiz de político, no nos podíamos entender.

¿Continuará con la demanda a quienes aprobaron la modificación a la Ley de Garantías?

Germán Navas Talero: Estamos esperando. Presenté otra denuncia porque eso no le cabe la cabeza a nadie.

¿Le gustó el título con el que sale de Decano del Congreso?

Germán Vargas Talero: Me parece bonito, el título de Decano es el más honroso de la Universidad. Es a veces más respetable que el de rector y es mucho más que el de doctor.

¿Seguirá dictando clases en las universidades?

Germán Vargas Lleras: Sigo dictando clases en la universidad y es muy factible que a partir de agosto me vean en televisión, haciendo consultorio jurídico en el canal de la Universidad la Gran Colombia.