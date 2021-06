Cortesía

Hace una semana, Eduardo Cabra -conocido como Visitante en su faceta de productor y como integrante de Calle 13- hizo su debut en solitario con el lanzamiento de su EP titulado Cabra.

Luego de abandonar el proyecto de Calle 13 hace unos años, Cabra siguió los pasos de Residente e Ilé para lanzarse en solitario con este proyecto. El artista, que cuenta con 28 premios y 44 nominaciones de los Grammy’s entre los Latin y Anglo, liberó esta muestra musical en la que cuenta con su hija Azul como la única artista invitada.

Con este trabajo de 6 canciones, Eduardo Cabra elaboró un ejercicio de introspección en el que quedó expuesto su lado personal. Este EP es el adelanto de un álbum de estudio que tendrá a noviembre como el mes de lanzamiento en todas las plataformas digitales.

En los últimos años, Eduardo Cabra tuvo en sus manos la producción el último álbum de Monsieur Periné y también fue autor de la columna vertebral de Trending Tropics junto a Vicente García.

Confidencial Colombia se puso en contacto con el puertorriqueño para hablar de este EP y de lo que viene con su carrera en solitario.

Como sabrás Colombia vive un momento álgido por cuenta del Paro Nacional y canciones de Calle 13 como El Aguante o Latinoamérica hacen parte de la banda sonora de estas manifestaciones. Antes de hablar de Cabra quiero preguntar ¿Qué siente al ver que estas canciones han envejecido tan bien y han cumplido su misión?

Es interesante. Es un orgullo que de cierta manera el trabajo que se hizo se esté usando en función de motivación para este movimiento tan importante. El catálogo de Calle 13 ha envejecido bien, todavía se siente vigente y ha mantenido cierta actualidad. Latinoamérica cumplió 10 años el año pasado y de eso se trata. Yo apuesto a eso, a tratar de hacer música pensando que va a ser de larga duración y no algo desechable.

Latinoamérica es un caso muy especial porque el trabajo previo que hicimos nos llevó a hacer ese tema donde hay una comunicación entre la letra y la música. Es un tema que se sale un poco de los demás de ese catálogo porque tiene un aire como de himno.

¿Cómo fue el proceso de lanzarse al ruedo de lleno como cantante para su primer proyecto en solitario?

Fue un aprendizaje, estuvo chévere. Le he encontrado su vuelta. Lo que más me gustó fue que me sentí vulnerable al momento de grabar las voces. Ha sido súper educativo y me ha dado herramientas para la producción. Es parte del proceso de sentirme incómodo. De cierta manera, eso está reflejado en la primera mitad del disco de Cabra.

¿Cuáles fueron las inquietudes musicales que quería comunicar por medio de este trabajo?

He estado experimentando con el trap los últimos tiempos. Lo que me gusta es que el tempo del trap tiene mucho espacio y eso da la oportunidad de rellenarlos con percusión, guitarra eléctrica sintetizadores y cositas. Más o menos se mezcló lo electrónico con lo orgánico. Empecé a trabajar los ‘beats’ y ya luego la letra.

Con Cabra puede haber una especie de desdoblamiento entre Eduardo Cabra y Visitante, cuando artísticamente hay esta dualidad de la misma persona con dos personalidades ¿Qué podría tener de nuevo Eduardo Cabra que no ha mostrado Visitante?

Lo que quería decir es que Cabra estaba controlando todo detrás del personaje de Visitante. Es el que controla la parte de la producción. Siempre hay un frente y Cabra está detrás de todo. Algo que no mostró Visitante de Cabra fue la vulnerabilidad. Creo que Visitante estaba en una zona de confort, en su esquina y defendía a muerte el proyecto, pero desde otra perspectiva. Ahora Cabra está dándole frente a la propuesta, aunque con la misma intensidad y pasión.

A Azul la involucraste este trabajo que entiendo es muy introspectivo, ¿Cómo fue trabajar con ella ya desde lo profesional?

Estuvo chévere la actividad. A ella se le ha ido cultivando desde muy pequeña en la música. Pensé que era buena idea trabajar con mi hija dado el tema que es Quisiera Ser Un Meme. Ella es una persona que consume mucho las redes sociales y me parecía que tenía sentido con la canción.

Track by track

1.) La Cabra Jala Pal Monte

Tiene detalles de trap con palo dominicano y guitarras eléctricas. El tema es un despojo. Cierro un ciclo y empieza el disco de Cabra. Por eso es la primera canción. La letra la escribió Rita Indiana que es mi amiga.

2.) Lingote

Tiene una fuerza en interpretación. También tiene una carga emotiva de molestia importante. Es una búsqueda de reconocimiento humano, no de trabajo. La letra la trabajé con el puertorriqueño Sebastián Otero.

3.) La Ventana

Es una cumbia tirando pauta de lo que se ha hecho. Hay un empoderamiento. Es una limpieza. Quería que fuera cumbia porque es un género que conecta a América Latina porque hay diferentes interpretaciones de cumbia en cada país y me parece chévere eso. Además, en el pasado había trabajado con la cumbia y por eso quería que la limpieza fuera con una cumbia.

4.) Un Belén

Tiene un folclor puertorriqueño, la plena. Es una colaboración con Emanuel Santana. Es una despedida u homenaje a amigos que se han ido en los últimos tiempos. Creo que fue el tema más difícil de trabajar.

5.) Gris

Hablo de que a veces me apodero de ese espacio para no tomar postura por evitar confrontaciones con otra gente y lo que hago es causar daño a la gente que quiero por tomar ese lugar gris. Hay algo de reconocer que me echo las culpas de otras personas para evitar confrontación, cosas que no me tocan.

6.) Quisiera Ser Un Meme

Esa canción no es que yo quisiera ser un meme. Es más humanizando el meme. Hablando de la gente que trabaja en la industria del entretenimiento con artistas que quieren ser virales, sus ‘likes’ y sus ‘views’. Es como armar un paralelismo entre la carrera de un meme y la de estos personajes. No es una crítica, son ‘facts’ de cosas que entiendo que se parecen entre esos dos entes… Tiene pinceladas de Trending Tropics porque se toma una postura de cómo se trabaja la música en la actualidad. Desde la producción también.

