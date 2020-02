“En lugares donde estén niños no se podrá escuchar música con contenido sexual”: Senador ‘Manguito’

Jonatan Tamayo, senador de la Alianza Social Independiente / Cortesía

El senador Jonatan Tamayo conocido como ‘Manguito’ se encuentra en el centro de la polémica por cuenta de un proyecto de ley con el que busca la prohibición de música con contenidos sexuales en algunos lugares de afluencia masiva de ciudadanos, como los centros comerciales, parques de diversión, entre otros, por el riesgo de la presencia de menores en estos lugares.

Confidencial Colombia habló con el senador de la Alianza Social Independiente, así, quien explica las motivaciones que tiene para presentar a consideración de legislativo esta iniciativa.

¿Cuál es la intención que tiene al presentar un proyecto de ley que limita la difusión de temas musicales que, según usted, atentan contra la integridad de la mujer?

Jonathan Tamayo: Este proyecto lo que busca es regular la música y prohibirla en lugares públicos donde se encuentren los niños, porque es una música que agrede a la mujer. Estamos hablando de centros comerciales, tiendas de barrio, etc. Hay espacio para esto como las discotecas, los bares, en fin.

¿Si se llega a aprobar esta iniciativa, temas musicales de reggaetón por ejemplo quedarían prohibida su reproducción?

JT: No se está hablando de prohibir ningún género, sino de las letras de algunas canciones. Tampoco se trata de censurar, de hecho, si usted va al cine con un niño, se encuentra que el menor no podrá ingresar a cualquiera de las que se proyecta porque hay un tema de regulación y clasificación para ellos. Así mismo podemos hacer con cierto tipo de música en los lugares públicos.

¿De qué lugares estamos hablando?

JT: Sería en cualquier lugar donde estén los niños, cualquier sitio. Si usted quiere escucharla podrá hacerlo en un bar, pero donde se encuentren los menores no.

¿El proyecto habla también habla de restringir estas canciones

JT: En Guatemala el congreso prohibió este tipo de música en algunos horarios específicos, pero nosotros no estamos hablando de la radio. Si a las personas les parece que hay emisoras dañinas para la educación de sus hijos, pues que no las sintonice. Hoy día un centro comercial no coloca emisoras porque tiene sus equipos musicales, su dj, consolas, etc. La idea es que cuando un niño salga a disfrutar de un parque no se vea expuesto.

Hay quienes tildan esta iniciativa como una especie de censura, ¿Qué responde ante estas opiniones?

JT: No es ningún tipo de censura porque no se está prohibiendo sino regulando. Cada quien puede opinar, pero hay que ser claro y ver que en el cine también ocurre y no podemos tildar de que se está censurando la película. Esto se ha hecho en nueve países.

¿Cuáles son estos países?

JT: República Dominicana prohibió ocho canciones de Farruko; Ecuador prohibió canciones con contenidos sexuales, lo mismo que Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Cuba, México y España restringió algunas en cierto tipo de festivales.

¿A qué se expone quien pase por encima de la norma si llega a aprobar?

JT: Pueden ser multas, sellamiento, etc. En la medida en que se dé el debate lo iremos alimentando.