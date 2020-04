El director de la Unidad para la Atención a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, respondió a través del Facebook Live de Confidencial Colombia a las inquietudes planteadas por nuestro equipo periodístico sobre la manera como dicha entidad está garantizando la atención a ésta población en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por cuenta del coronavirus.

Durante el diálogo con nuestro periodistas Esneyder Negrete y Óscar Sevillano, el director Rodríguez reveló que a la fecha la entidad ha atendido a cerca de un millón de víctimas a través de los canales digitales que ha dispuesto para tal fin.

“La Unidad no ha parado la atención, estamos atendiendo a las víctimas por nuestros canales no presenciales, invito a hacer uso razonable de los recursos para no saturar los medios para comunicarse con las entidad”, dijo Rodríguez.

Frente a la atención en medio de la emergencia por el COVID-19, el funcionario indicó que están concentrados en el giro de ayudas humanitarias a través de los operadores bancarios que tiene la entidad y el pago de indemnizaciones.

“Hemos adelantado pagos de Indemnización y Atención Humanitaria sin perder el enfoque de reparación integral”, sostuvo.

Rodríguez sostuvo que a la fecha, siguen en la búsqueda de recursos adicionales para poder reparar a más víctimas en el país. En ese sentido precisó el número de víctimas a las que esperan indemnizar durante este año.

“La Unidad para las Victimas tiene proyectado para esta vigencia hacer entrega de 127 mil indemnizaciones”.

Finalmente, el alto funcionario instó a las víctimas del conflicto armado a no dejarse engañar de los tramitadores y fue enfático en señalar que los trámites ante la entidad no tienen ningún costo; al tiempo que recordó que los únicos canales autorizados de la entidad son los teléfonos 018000911119 a nivel nacional, y el 4261111 en la ciudad de Bogotá.