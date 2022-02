“Me llamaron 16 veces, rechazamos investigar al hermano de Ayuso porque era ilegal”: Julio Gutiez

Confidencial Colombia localizó a Julio Gutiez, dueño de la empresa de seguridad Mira y el hombre más buscado en España en las últimas 24 horas. 350 llamadas de teléfono y el Whatsapp bloqueado después de explotar la bomba atómica en la política de España. El empresario español habló por primera vez para un medio de comunicación durante su visita de trabajo a Bogotá y aclaró que nada tiene que ver con el espionaje a la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la política más reconocida en estos momentos en España. La trama de espionaje ha supuesto un revolcón político como hacía años no se recordaba. Lo más grave e increíble de la historia es que el presunto seguimiento hacia ella y su familia viene desde el seno de su propio partido, el PP (Partido Popular).

Gutiez, de visita a la capital de Colombia por asuntos profesionales, confesaba a Confidencial Colombia que se sentía impresionado y sorprendido por la repercusión de la investigación revelada en las últimas horas por varios diarios de Madrid. “Quiero dejar claro que en esta historia, mi persona y mi empresa somos sujetos pasivos, y no entiendo por qué me han hecho protagonista. Nosotros no somos la noticia, lo son las cabezas del Partido Popular, que tendrán que aclarar su papel en todo esto”, afirmaba Gutiez, a nuestro medio en un reconocido restaurante del norte de Bogotá.

Escuche íntegramente la entrevista a Julio Gutiez en este video.

Llamadas desde la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid

El empresario, respetado y reconocido en el gremio de las empresas del sector investigación privada, reconoció que el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y miembros de su equipo, le contactaron en el mes de diciembre para que su empresa fuera la encargada de llevar la investigación al hermano de Ayuso a sus últimas instancias. “A principios de diciembre, en la primera ocasión nos reunimos y nos contaron lo que querían hacer, a lo que les contestamos tajantemente que nosotros no podíamos hacer el trabajo porque era completamente ilegal. Si hubiera estado bajo el marco de la Ley de seguridad Privada de España lo hubiéramos hecho, pero no era así. Desde que nos negamos finalmente no he vuelto a saber nada hasta hoy cuando aterricé en Bogotá con todo el escándalo”, afirmó Gutiez, quien quiere mantenerse alejado del terremoto político en España. “Yo no quiero perjudicar a ningún partido, ni me interesa crear problemas políticos en España. Es más, soy simpatizante y votante del Partido Popular, todos saben cuales son mis ideas políticas y me da pena”.

Gutiez no pudo confirmar que el trabajo que les ‘encargaron’ a su empresa lo llevaron a cabo finalmente alguna otra del sector cuando ellos dijeron que no. “Estoy seguro que después de nosotros fueron por otras, pero no sé a ciencia cierta, aunque he oído varios comentarios por otras personas. Lo que sí creo es que no han sido capaces encontrar nada extraño en temas de facturación en contra del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la han estado buscando por muchos sitios, pero no lo tienen”, dijo.

Finalmente, evitó entrar en polémicas sobre quien podría estar en el trasfondo del caso aunque señaló que “todos sabemos en Madrid lo que hay, la relación entre la dirección del partido y la Comunidad, aunque en eso yo no entro. Los problemas del PP los debe resultar el PP así como los de mi empresa los resuelvo yo. Aunque está claro que el que sale perjudicado es el partido. Posterior a este me han llamado hasta 16 veces pero yo no he filtrado nada a los medios, lo quiero dejar bien claro, las filtraciones vienen de un foro profesional donde hice una nota de voz y alguien del grupo la divulgó”.