Si Bogotá me respalda puedo ganar la consulta: Enrique Peñalosa

Hablamos con el precandidato presidencial Enrique Peñalosa, quien está en la pelea por la candidatura en la Coalición Equipo por Colombia y podría ser ‘el palo’ en la elección de este domingo 13 de marzo, por encima de David Barguil, Alejandro Char, Federico Gutiérrez y Aydée Ramírez.

¿Cuál es su sensación a pocas horas las elecciones?

Mi sensación es que estamos creciendo, que los colombianos a medida que se acerca el día de la votación, se dan cuenta que lo que se necesita es alguien que no se crea un mesías, que no haga promesas locas; sino un empleado que produzca resultados que les mejore la vida, que utilicé cada peso de la manera más eficiente. Alguien que construya más carreteras, más hospitales, más seguridad y entonces están pensando que Peñalosa sería un buen presidente.

Usted podría dar la sorpresa con el voto silencioso, muchos posiblemente votarán por usted, pero no lo manifiestan, ¿Tiene esa misma sensación?

Le cuento algo que no he dicho en ninguna otra entrevista, pero hasta ahora estoy como comenzando a sentirlo y pensarlo; y es que hace 10 meses cuando comenzó esto, había en Colombia una actitud muy negativa, muy pesimista y muy nihilista casi. La gente estaba desesperanzada totalmente y hoy noto que hay un cambio. Hay una Colombia incluso con las pasiones (las pasiones de unos contra otros y demás) con más claridad de que vamos a salir adelante.

Y aunque todavía hay gente cree que la política huele feo, siento una actitud mucho mejor, mucho más constructiva y menos desesperanzada que hace 10 meses.

¿Cuál es su mayor ventaja frente a los demás candidatos de la Coalición Equipo por Colombia?

Primero, he administrado Bogotá que es mucho más grande que las demás ciudades. Hicimos obras que no solamente fueron enormes y transformadoras, sino que fueron muy creativas e innovadoras.

Nosotros comenzamos a hacer a aceras cuando no había una buena acera en Colombia para hacer respetar a los peatones, le quitamos espacio a los carros para dárselo al transporte público y logramos que por primera vez los ciudadanos que se mueven en transporte público fueran más rápido que los del carro, así construimos igualdad.

Inventamos las ciclorrutas, también por la misma razón, logramos que el que va en una bicicleta vieja de $100.000 pesos, fuera igual de importante el que va en un carro de 100 millones de pesos.

Bueno, también soy el mayor y tengo mucha más experiencia en el campo económico.

Usted se muestra como el más liberal dentro de la consulta de la derecha, ¿eso es una ventaja o una desventaja?

Mis amigos me dicen que es un error, porque esta es una consulta supuestamente de derecha. Yo sí tengo una serie de posiciones distintas. Por ejemplo, creo que aunque se le fue la mano a la corte con las 24 semanas (con 12 o 14 es suficiente) respaldo la despenalización del aborto. Creo que no hacerlo simplemente castiga a las mujeres pobres, porque las mujeres de ingresos alto siempre han podido abortar como quieren, con toda la seguridad. Yo definitivamente respaldo eso, con lo cual me diferencio de mis compañeros de coalición.

También creo que no ha servido para nada la fumigación de los cultivos. No me gusta ver a nuestra policía enfrentada a los campesinos pobres. Además, no ha producido ningún resultado, lo único que hace es empujar más y más la producción de coca selva dentro, entonces ahí también hay una diferencia con mis colegas. Y ojo, no es que piense que es buena la droga; de ninguna manera, sino que simplemente hay que buscar las políticas que sean efectivas.

Tercero, también me diferencia con ellos la posición sobre restablecer relaciones con Venezuela. Yo sí creo que es mucho mejor tener relaciones con Venezuela de nuevo, no porque piense que el gobierno venezolano es democrático, sino porque hay que pensar en la gente que vive en la frontera.

Si usted es elegido el candidato de la Coalición Equipo por Colombia y en mayo o junio gana la presidencia, ¿Cuál sería la bandera por la que quiere que se reconozca su eventual gobierno?

Por una construcción de una visión compartida que una los colombianos. Yo creo que todos los colombianos más allá de donde estemos, desde Petro, pasando por el Centro Esperanza, hasta nosotros, todos queremos lo mismo. Queremos que los ciudadanos tengan más ingresos, más empleo y que haya más igualdad. Entonces si queremos lo mismo la discusión sobre los objetivos es sobre cómo alcanzarlos, y eso ya no es una discusión ideológica, sino es una discusión técnica.

Segundo, tenemos que ser mucho más enfocados hacia el exterior. Nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que integrarnos al mundo, exportar más y traer más turistas.

Tercero, me apasiona y me obsesiona la transformación del Pacífico colombiano. Estamos en el siglo del Pacífico. Colombia necesita el Pacífico y mientras que en el mundo el Pacífico está pujante, moderno, más tecnológico y cada vez más rico, nosotros estamos en la prehistoria.

¿Cuáles son sus propuestas en materia de agenda verde?

La agenda verde tiene muchas patas y se presta para hacer politiquería. En mi caso, lo que propongo para minimizar el calentamiento global es lograr que las ciudades se hagan bien, que se hagan dónde debe ser y como debe ser para que se minimicen las distancias de viaje, se minimice el consumo de energía, se minimicen los gases invernadero, etcétera. Es un tema fundamental.

Segundo hay que continuar impulsando la generación de las energías limpias que este gobierno, así no les gusta a muchas personas, ha hecho mucho en este campo Vamos a pasar casi de cero al 15% de la generación energía eólica y solar.

Tercero, también tenemos el posible potencial de producir hidrógeno que ese es un combustible del futuro.

Finalmente, el tema de las selvas que me obsesiona y me apasiona. Entonces, primero hay muchas maneras de proteger la selva, hay tener mucho cuidado porque este tema de presionar a los campesinos, lleva que se vaya cada vez más adentro a tumbar árboles. Segundo hay que lograr que las comunidades de las zonas ganen en plata por cuidar las selvas. Tercero: Hay que hacer un batallón especial de las Fuerzas Armadas y un trabajo con la Fiscalía, una unidad especial de la Fiscalía para realmente judicialice a los que están destruyendo las selvas y especialmente los parques nacionales.

El turismo ambiental también será una prioridad

Hablemos de números, ¿cuántos votos cree que sacará la coalición este domingo?

Eso sí es solo brujería. Las maquinarias no las miden bien las encuestas, entonces yo sospecho que, por ejemplo, habrá votación mucho más fuerte de la que miden las encuestas.

Yo tengo algo de apoyo del Partido de la U, pero también solamente diría que es un porcentaje, el 25% de la U me apoya en firme, los demás realmente están incluso con otros candidatos, entonces es difícil medir.

Yo creo que nuestra consulta va a tener un alrededor de 5 millones de votos, vamos a estar muy cerca la Petro que puede tener unos 6 millones de votos. Y que quien pueda ganar esta consulta. Yo creo que va a estar relativamente parejo entre todos.

Si Bogotá me respalda con fuerza y yo llegara a tener una tercera parte o una cuarta parte de los votos que hay en la ciudad, ganaría la consulta.