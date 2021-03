Cortesía

Aunque el proyecto vio la luz el año pasado para alcance del público por medio de la plataforma de Patreon, solamente hasta hace un par de semanas, Puerto Candelaria liberó en todas las plataformas digitales The Secret Of The Shadow, su noveno proyecto.

Con The Secret Of The Shadow, Puerto Candelaria celebra 20 años de vigencia rindiendo un homenaje marcado al jazz de los años 30.

En el álbum hay nuevas versiones de clásicos que fueron popularizados por artistas de la talla de Ella Fitzgerald o Louis Armstrong. al igual, la agrupación de jazz colombiano estrena canciones inéditas sin desprenderse de la vibra del jazz a comienzos del siglo pasado.

Confidencial Colombia se puso en contacto con Eduardo González -‘El caballero del bajo’- para hablar sobre The Secret Of The Shadow. A continuación lo que nos dijo.