El representante a la Cámara David Racero recusó a su colega, el también representante Edward Rodríguez uno de los investigadores designados por la Comisión de Acusación de la Cámara para indagar al presidente Duque, porque a su juicio, el congresista del Centro Democrático vició el procedimiento de investigación con declaraciones que “evidencian un interés en la actuación procesal y un sesgo motivado que muestran su no parcialidad en dicha investigación”.

En entrevista para Confidencial Colombia, Racero explica las motivaciones para interponer una demanda contra el presidente Duque y va más allá advirtiendo que el país se aproxima a un escándalo que él denomina como la “merlanopolítica”.

¿Qué espera con la denuncia interpuesta en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes para que se investigue al presidente Iván Duque por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano?

David Racero (DR): Los congresistas del Centro Democrático pretenden de entrada vetar el testimonio de la exparlamentaria Aída Merlano. Lo que busco es que no se cierre el caso antes de abrirlo. Nuestra exigencia es que se haga la investigación correspondiente, en este caso en la Comisión de Acusación, pero también en la Fiscalía, la Procuraduría. Son los resultados los que nos deben determinar que es falso y que es verdad, pero que no se dé un fallo fáctico, no sé si con la idea de un pacto de silencio para garantizar la impunidad.

La Comisión de Acusación se le conoce más por su inoperancia que por los buenos resultados de su trabajo, ¿Qué le hace pensar que una investigación al presidente Duque va a llegar a buen puerto?

DR: El primer éxito que tenemos es hacer el debate público. Lo peor que puede pasar para la democracia es que se censuren los temas, se guarde silencio y que se les otorgue la victoria de la impunidad. Solamente con colocar la denuncia ya generamos una discusión abierta con el ánimo de que la ciudadanía se entere lo que ocurre y sobre todo para fomentar la conciencia. Estamos ad portas de lo que va a conocerse como la “merlanopolítica”, recordemos como inició la “yidispolítica” –con una entrevista-, y ya vemos en lo que terminó.

Quien asumió el proceso de la yidispolítica fue la Corte Suprema de Justicia, en este caso asume la Comisión de Acusaciones, que es un órgano inoperante, ¿Cómo estar seguro de que, sin importar los resultados que puede arrojar la investigación, se la va a asumir con el rigor que se requiere?

DR: La Corte Suprema ya abrió investigación preliminar, en este caso para Char. No podemos colgar los guantes antes de dar la pelea. Como oposición sabemos muy bien que esto no es fácil, los ciudadanos saben que pelear contra la corrupción tampoco lo es, pero si no lo peleamos nosotros, ¿Quién lo va a hacer?

Podría ocurrir también que daría lugar para que se investigue, juzgue y condene a una parte del caso y a la otra se la deja quieta…

DR: Yo creo que el debate político lo estamos dando. Esperemos los resultados, el país está indignado y yo creo que con presión ciudadana podemos lograr mejores cosas. Recordemos lo sucedido con Yidis Medina, fueron años de proceso, al principio se le condenó a ella pero luego fueron cayendo ministros implicados directamente. Haremos la discusión hasta donde podamos.

La comisión de acusaciones está compuesto por 13 representantes que de una u otra forma ayudan al Gobierno Nacional y dos que son de oposición, ¿no es esta una pelea de tigre con burro amarrado?

DR: Si la ciudadanía se activa y presiona a los congresistas, estos sentirán temor de tomar una decisión en a favor de Duque y en contra de la ciudadanía.