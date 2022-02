“Petro es más peligroso sin tragos que con tragos”: David Barguil

Cereteano, cordobés, 40 años. Buena parte de su vida profesional dedicado al servicio público y especialmente a darle duro a los ‘cacaos’. Las ‘roscas’ del poder de las que tanto habla y a las que culpa en parte del atraso de Colombia. David Barguil bien podría el ‘conservador más liberal’ del momento con una máxima política: darle libertad a los ciudadanos de que vuelen, prosperen por sí mismos. Lejos de populismos y etiquetas, David Barguil no quiere olvidarse de quién y de donde viene.

Tiene 40 años y es su primera candidatura a la presidencia… ¿están de moda los políticos jóvenes?

Le agradezco al partido conservador la confianza porque yo vengo del semillero. Mi candidatura es reflejo de lo que quiere el país. Mi historia de vida es la de millones de jóvenes. Vengo de un pequeño pueblo de provincia, hijo de maestra madre cabeza de familia, fuí estudiante con beca, e hice la universidad gracias al Icetex. Soy un reflejo todo lo contrario de lo que la gente podría pensar del típico de líder conservador.

Explíqueme eso de las roscas de las que tanto habla

En el país hay roscas ilegales y legales que hacen que el país no avance. Las roscas ilegales son las del narcotráfico, las bandas organizadas, una minoría pero ponen en jaque al país. Las roscas de la corrupción que se roban las vías, los colegios… Pero también hay roscas legales: la del sector financiero, el cartel del cemento, la energía… y otros sectores que abusan de los consumidores.

¿El crédito es la principal solución a la pobreza?

Crédito barato para todos los colombianos es la manera en la que la gente puedo soñar con prosperar. Quiero aumentar a 100 el número de bancos en el país y bajar las tasas de crédito por debajo del 10% efectivo. El crédito es muy importante, pero creo que la educación es la herramienta que cambia la vida de la gente. Por eso destinaremos el 30% de los recursos de las regalías solo para programas de educación. Mejorar la infraestructura de colegios y aumentar las becas a los mejores estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y a los deportistas. Fomentar la excelencia académica.

¿Cómo funciona la coalición a la que pertenece? ¿Hay algún acuerdo interno de entre ustedes?

No hay condiciones para la vicepresidencia, ni para el segundo o tercero. Es una coalición muy regional, pero hay temas que nos vinculan: la defensa de la democracia y las libertades. Todos estamos firmes en eso y en sacar de la pobreza a millones de colombianos.

¿Crees que Álex Char debería retirar su candidatura tras las últimas acusaciones?

La justicia debe hablar con prontitud para aclarar los hechos de los que le acusan a Alejandro Char. Nos preocupa que estas informaciones a un mes de las elecciones obviamente tendrán aprovechamiento político por otros sectores. Todos sabemos que Venezuela tiene intereses en esta elección y nos preocupa una injerencia de la dictadura de Maduro.

Pero Venezuela siempre entra en campaña…

No le voy a dar una gota de oxígeno a un régimen como el de Maduro. Uno piensa lo que ha pasado en Venezuela, siendo el país más rico de Latinoamérica, y es increíble. Pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo a producir menos que Colombia. Se empobreció el 95% de los ciudadanos. Se robaron todo. Es aterrador.

¿Qué le pareció la polémica de esta semana con la aparición de Petro alicorado en un evento público?

El tema verdaderamente grave no es que aparezca así en público. El tema grave es que diga que vaya a nacionalizar las pensiones, que quiera subir los aranceles para encarecer los alimentos, estatalizar el sistema financiero, o que pretenda a acabar con la industria de la minería. Yo prefiero esas regalías para Educación y no acabar con el sector. Me preocupa y me parece más peligroso todo lo que dice Petro sin tragos que con unos tragos encima, la verdad.

¿No es contraproducente abrir fronteras con el país vecino sin establecer relaciones diplomáticas con Caracas?

Lo que no puede es seguir pasando lo que sucede de facto. Hoy hay negocios ilegales en la frontera por los pasos, con las consecuencias que eso tiene. Todo tiene que ser por encima de la mesa. Abramos la frontera con la mediación de la ONU. Eso dinamizará la economía de Cúcuta, la Guajira y Arauca. Es la manera de desplazar a los actores ilegales que se están aprovechando. Siempre es mejor desde la legalidad.

¿Pesa más la maquinaria de los partidos que el peso del voto de la calle?

Los partidos son los vehículos de la democracia en el mundo. Yo me metí al partido a dar la pelea por dentro, fui el presidente más joven con 33 años. Estamos para romper tópicos, además de mi vida personal que comenté antes he sido el ‘conservador’ que ha enfrentado a los lobbies más poderosos del país, y los ha ganado. Lo mío es dar peleas y ganarlas: al sector del cemento, las telecomunicaciones, con Electricaribe, la banca… No hay que renunciar a fortalecer los partidos, hay que reconectarlos con la calle.

¿Queda algo del David que era el azote de la banca?

No solo queda sino que está fortalecido. A 28 de diciembre de 2021 9 millones de personas habían salido de Datacrédito gracias a la ley que impulsé. Por otra ley mía le deben pagar intereses haya la plata que haya en la cuenta. Servicios gratuitos y abaratamiento de los costos… Y ahora voy por la revolución del crédito. En EEUU a la gente le prestan para todo. Y muy barato. Así es como avanzan los países. Echando para delante. Crédito muy barato para todos.

Agosto 2026. Soñemos. Usted sale de la presidencia después de cuatro años. ¿Qué país quisiera dejar y dejarle orgulloso?

(silencio valorativo de unos 10 segundos y leve sonrisa). Yo me sueño con dejar un país que la gente sienta que la pudo lograr. Y los gobernantes tenemos que darles un empujoncito. No meterse más allá en sus vidas, solo darles oportunidades. Llegó el turno de la gente.

Pero eso es muy transgresor, hoy los políticos quieren ciudadanos mansos, dóciles…

Uno hace esto por convicción y por buscar cambios reales de fondo. En el camino correcto, no las recetas que empobrecieron a otros países. Pero cambiando el status quo actual. Hay unas élites que nos han manejado el país a costa de que millones de colombianos no tuvieran oportunidades. Esas han sido mis luchas en la última década.

¿Me quiere usted decir que si llega a una segunda vuelta con Petro los banqueros votarían por él antes que por usted?

No sé por quién voten los banqueros, no creo que les guste que se destruya el sistema financiero. Petro propone la nacionalización de la banca, la banca pública. Eso es un mal chiste porque el Estado no tiene los recursos para financiar la economía colombiana, lo que acaba pasando es que se acaba la financiación. Yo propongo lo contrario, abrir la competencia, desregularizar. Tener 100 bancos, no como ahora que 3 grupos manejan el 60% del crédito. Propongo un libremercado no un capitalismo de roscas.

Defíname a los miembros de la coalición con una palabra…

– Enrique Peñalosa: transformador de Bogotá

– Alejandro Char: ejecutor de obras

– Federico Gutiérrez: buen alcalde

– Aydeé Lizarazo: íntegra

… y David Barguil: un luchador