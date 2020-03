Algunos ganaderos tomaron la decisión de apoyar el paramilitarismo: Ana Teresa Bernal

Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá y ex miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

La concejal de Bogotá y ex miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Ana Teresa Bernal, habla en entrevista para Confidencial Colombia y expresa su complacencia con la decisión del gremio de ganaderos FEDEGAN de ayudar a la memoria histórica de este país, haciendo además la recomendación de que se reconozca que también se hizo daño.

¿Está de acuerdo con el presidente de FEDEGAN cuando este afirma que el gremio de ganaderos fue víctima y no victimario?

Ana Teresa Bernal (ATB): En un conflicto como el colombiano se mezcla la connotación víctima y victimario. Muchas veces somos víctimas y luego nos volvemos victimarios. No debió ser así. Eso da cuenta de una sociedad que no tiene un Estado al frente protegiendo a sus ciudadanos. Los ganaderos no nacieron siendo victimarios, lo que sucede es que algunos ganaderos un día tomaron la decisión personal, más no gremial, de apoyar el paramilitarismo, porque tenían situaciones de violencia alrededor de sus vidas, familias y negocios respirándoles en la nuca. Hay que dejar claro que son víctimas, como también hay que reconocer que algunos fueron victimarios.

¿Siendo victimario se puede acceder a una reparación de parte del Estado?

ATB: No creería que haya lugar a reparaciones económicas porque los más afectados fueron los más pobres, los desplazados que apenas han obtenido la reparación administrativa. Aquí habría que trabajar más por un tema de verdad histórica, incluso sentarlos con la misma guerrilla que se reincorporó a la vida civil, mediante un proceso de conversación donde quede establecido qué fue lo que pasó, ¿Por qué nos pasó?, ¿Cómo evitar que se vuelva a repetir?, en donde además los ganaderos reconozcan que cuando algunos de ellos apoyaron el paramilitarismo le hicieron un terrible daño a la sociedad, incluso a mucha gente que no tenían nada que ver con la subversión.

¿Cree que sea posible que los ganaderos reconozcan que al interior del gremio hubo personas que individualmente apoyaron al paramilitarismo?

ATB: Si ellos quieren que haya un proceso de verdad, justicia y reparación deben reconocer que jugaron en el conflicto colombiano como lo está haciendo quienes se reincorporaron de las FARC.

La carta que envió Ingrid Betancourt diciendo que los miembros de las FARC que acuden a la JEP y a la Comisión de la Verdad no están contando las cosas en su totalidad y dicen las cosas a su acomodo…

ATB: La JEP tiene una responsabilidad muy grande porque el proceso se ha centrado fundamentalmente en que alrededor de la verdad se disminuyen las posibles penas. Debe investigar si lo que se está diciendo corresponde a lo que fue, porque las víctimas tienen un espacio y pueden controvertirlas.

¿Le gusta el trabajo que inició la alcaldesa Claudia López en Bogotá en materia de implementación de los Acuerdos de Paz?

ATB: Como bancadas apoyamos lo que la alcaldesa ha ofrecido a Bogotá en materia de implementación a los Acuerdos de Paz. Estamos de acuerdo con el PDET en el Sumapaz, incluso creo que es más importante ir más allá y revisar lo que ha significado para los campesinos de esta localidad solicitar una zona de reserva campesina. Hicimos una propuesta para que el PDET del corredor Bosa – Soacha se convierta en un territorio de reconciliación, que se dediquen actos de memorias por los falsos positivos y además por la concentración de población víctima del conflicto que reside en la zona.

¿Está de acuerdo con que en estos planes ingresen personas que hicieron parte del Acuerdo de Justicia y Paz que viven en estas zonas?

ATB: Por supuesto, no hay que estigmatizar ningún proceso, no hay que desconocerlos. En actos públicos me he encontrado con gente de los desmovilizados de las AUC junto con los de las FARC en ejercicios de reconciliación y a eso es lo que debemos apostar para no repetir esa larga y terrible violencia que se vivió durante años.