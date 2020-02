Confidencial Colombia. Los nuevos empleados públicos posan junto al Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

67 bogotanos con talento y sin palanca ingresan al equipo de la Secretaría Distrital de Gobierno

Confidencial Colombia. Internet y las Redes Sociales cada vez son el mayor aliado de los jóvenes y no tan jóvenes para buscar empleo. Y así ha pasado en Bogotá en una inédita convocatoria de empleo para la alcaldía. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dio la bienvenida a las 53 mujeres y 14 hombres que confiaron en el programa Talento No Palanca, y luego de un proceso de inscripción, de cumplimiento de requisitos y entrevistas ingresan a prestar sus servicios en la entidad pública. Son los primeros de se espera futuras convocatorias similares para otras entidades del Distrito.

“Afortunadamente vi en Twitter que decían envíen la hoja de vida y la mandé. Yo creí que era mentira y cuando me llamaron fue increíble. Así que les digo de todo corazón y apelando al respeto, muchas gracias por devolvernos la confianza”, manifestó Claudia Ayala, quien prestará sus servicios en la Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos. Otra de las personas seleccionadas, a través de Talento No Palanca. “Para mí es una alegría muy grande poder trabajar por la ciudad desde dentro, y comprobar que se pueden hacer las cosas distintas, de una manera transparente. Yo no conocía a nadie en la Alcaldía y me llamaron. Estoy muy contenta”, finalizó la joven abogada.

Angie Paola Valderrama es Psicóloga y fue la “más sorprendida” cuando fue citada a entrevista. “No lo esperaba, que miraran y revisaran mi HdV entre tantas miles de solicitudes. Vi la convocatoria por por redes sociales y no lo pensé. Voy a trabajar en la unidad de Atención y prevención de víctimas y espero aportar a Bogotá todo mi conocimiento, crecer profesionalmente y pulir mis habilidades, aportarle a la ciudad”, declaró.

Valentina Zuluaga, también es abogada, de 29 años, quien aseguró que hizo la tarea por hacerla, pero sin la convicción de que algo grande vendría. “Ahora, que tengo mi primera oportunidad de servir desde el sector público, siento que todos debemos entregar más por la

ciudad para que este tipo de procesos se repita y Bogotá se siga transformando” aseguró.

De esta primera etapa de contratos de prestación de servicios en la Secretaría de Gobierno, hacen parte profesionales y técnicos que apoyarán las áreas de gestión documental, contratación, talento humano y atención a líderes y lideresas sociales y otras relacionadas a la misión de la entidad. “Jamás había escuchado o participado en algo similar. Siempre apliqué a diferentes plataformas de empleo, pero nunca me llamaron y lo gratificante de este proceso es que todo fue muy ágil”, manifestó Giovanny Trujillo Poveda, quien no ha tenido la posibilidad de acceder a una carrera profesional pero ha logrado construir una hoja de vida con más de 10 años de experiencia en la administración de archivos públicos.

Todas las entidades del Distrito seguirán buscando los perfiles que requieran a través de http://www.talentonopalanca.gov.co una plataforma que ofrece a los bogotanos la posibilidad de vincularse mediante contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a la administración distrital. Postularse en muy fácil, solo deben ingresar los datos, adjuntar la copia de la cédula y la hoja de vida en formato PDF.

El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue enfático en destacar que: “antes era más importante el reconocimiento de quien lo recomendaba, que la experiencia de las personas que buscaban el empleo. Ahora queremos tener a los mejores, con vocación de servicio para hacer las cosas extraordinarias por nuestra ciudad. El cambio cultural lo logramos en la medida en que las personas se den cuenta que no se necesita una palanca sino ser un excelente profesional. Si cambiamos nosotros cambia Bogotá”.