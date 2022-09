Eliminación del servicio militar obligatorio pasa a segundo debate

Con 13 votos a favor, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de Acto Legislativo que busca implementar cambios en el servicio militar obligatorio, convirtiéndolo en un servicio social.

El Senador Humberto de la Calle coordinador y citante explicó que este proyecto “no tiene un propósito de molestia a la Fuerza Pública, ni busca generar una controversia negativa, y que no es una decisión apresurada, sino que pretende implementar un mayor estatus y profesionalismo a las Fuerzas Armadas”.

Según el congresista, “la propuesta es convertir el servicio militar obligatorio en un servicio social con el propósito que los jóvenes sientan mayor empatía y estaría enfocado en temas como cuidado de bosques, prevención de la salud, etc., para que ellos sientan que forman parte de una comunidad nacional y que además se le retribuye a la sociedad”.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez, expresó, “uno de los propósitos es la profesionalización absoluta de las Fuerzas Militares y que todas estas reformas se deben hacer con responsabilidad para que no se vea afectado el funcionamiento de las FF.MM., además que sus capacidades no sufran disminución y, por consiguiente, no dejar territorios expuestos por una falta en la capacidad del Ejército”.

La iniciativa pretende disminuir el número de soldados regulares y aumentar el de soldados profesionales.

El jefe de Estado Mayor y Políticas de ¨Planeación del Ejército Nacional, Brigadier General, Rudy Arias, informó que la iniciativa de reducir la presencia de soldados regulares, afectaría la capacidad operacional del Ejército en un 46%, perjudicando no solo las operaciones ofensivas, sino las de atención y apoyo a la población civil.

El Senador David Luna recalcó que debe haber un periodo de transición y que no puede haber una suspensión súbita del servicio militar.

El proyecto pasa a segundo debate en la plenaria del Senado de la República.