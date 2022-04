“El trabajo de la Procuradora es un saludo a la bandera”: Aída Avella

Foto: Hacemos Memoria

La senadora Aída Avella en entrevista para Confidencial Colombia, lanza fuertes críticas a la gestión de la procuradora Margarita Cabello calificándolo como, “un saludo a la bandera”

¿Comparte la decisión de la Procuraduría de darle prioridad a la investigación disciplinaria que pesa sobre el registrador Alexander Vega?

Aída Avella: Conociendo las actuaciones de la Procuraduría no creo absolutamente nada. El Ministerio Público es del gobierno y el registrador también.

¿Le parece entonces que el tratamiento de “asunto prioritario” es un saludo a la bandera?

Aída Abella: Esta Procuraduría lo único que ha hecho es nombrar gente valiéndose de un fallo internacional. La Procuradora nos dijo cuando vino a exponer su presentación que “la corrupción no era su prioridad” y lo está cumpliendo y por eso quienes están cuestionados votaron por ella.

¿Eso quiere decir que usted no comulga con el trabajo que ha hecho la Procuradora Margarita Cabello?

Aída Avella: ¿Pero que ha hecho? No he visto mayores logros. No entiendo como no se preocupa por toda la corrupción que se respira. Hablemos por ejemplo de la Guajira en donde hay una corrupción terrible. Los últimos gobernadores de la Guajira están investigados y algunos han ido a la cárcel. Nos referimos a un departamento que se maneja a punta de corrupción y de robo y donde además, las empresas multinacionales secuestran el agua mientras a las comunidades se les instalan una cantidad de pilas que desalinizan ¿Por qué no le dan el agua dulce a los habitantes y entregan la otra a las empresas que trabajan el carbón?

¿Comparte la idea de quienes proponen acabar con la Procuraduría?

Aída Avella: Me da la impresión de que su trabajo es un saludo a la bandera. No ha cumplido con su papel cómo órgano de control, sin embargo creo que esa propuesta hay que estudiarla muy bien y pensarla muy bien.

¿Debe la Procuraduría ejercer funciones sobre personas que son elegidos por voto popular?

Aída Avella: Debe hacerse un trabajo especial porque ahora no puede ser que los corruptos encuentren en las listas a corporaciones públicas el lugar ideal para hacer de las suyas. Lo segundo es que se debe castigar también al partido político quitándole gran parte del nivel de retorno. Alguna consecuencia debe existir sobre movimientos y partidos.

Personajes cuestionados los hay en todos los partidos, incluyendo los de izquierda…

Aída Avella: Es posible pero no son los mismos cuestionamientos. Estos son de carácter político. Los únicos señores de la izquierda que están en la cárcel son del Polo Democrático y esto es menos del 10%, mientras el otro 90% que son de partidos de la derecha está feliz por todo el país haciendo de las suyas. Aquí muchos de los que están sentados tienen que ver con Odebrecth y no les ha pasado nada.