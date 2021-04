El señor Hugo Ospina desconoce la realidad del transporte urbano: Mauricio Toro

Mauricio Toro, representante a la cámara

En entrevista para Confidencial Colombia el congresista Mauricio Toro asegura que la Superintendencia de Transporte “busca hacerle el juego a los taxistas”, impidiendo la reglamentación del servicio de pasajeros intermediado por plataformas tipo Uber y califica el anuncio de la protesta anunciada por sus líderes como una manera de presionar al Gobierno Nacional para que evite una norma en este sentido.

¿Qué es lo que no le gusta de la investigación que la Superintendencia de Transporte abrió a Uber?

Mauricio Toro (MT): Aquí hay un ataque constante del Gobierno nacional a las plataformas de transporte motivado o amenazado por los taxistas, haciéndoles el juego. Se ha buscado por todas las formas posibles prohibir esta modalidad de servicio de transporte urbano. Recordemos que en 2019 los taxistas le dicen al Ejecutivo, casi que a manera de chantaje, “no salimos a las marchas siempre y cuando usted prohíba las plataformas”.

¿Se sostiene en sus afirmaciones de que esto es un ataque a la posibilidad de que se establezca un sistema de transporte mediado por plataformas?

MT: Por supuesto. Hoy se cambió el agente investigador, el Gobierno dejó de utilizar la Superintendencia de Industria y Comercio por la de Transporte, buscando nuevamente violentar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente el tipo de servicio que desea usar. El superintendente habla en los medios de comunicación prejuzgando, eso no lo puede hacer porque el funge como juez diciendo: “es que yo creo y como yo creo entonces anuncio una eventual sanción”, eso es supremamente irresponsable.

¿Qué efectos o qué consecuencias tendría sobre el proyecto de ley el comprobar que las plataformas de servicio de transporte tipo uber estarían siendo utilizadas para transporte de manera ilegal?

MT: Nosotros lo que estamos reglamentando es el servicio público de transporte de pasajeros intermediado por plataformas prestando en vehículo particular, para que esto se haga en las condiciones adecuadas.

¿Cree entonces que las actuaciones del superintendente están relacionada con la actitud de los taxistas frente al proyecto de ley que se está tramitando en el legislativo?

MT: Esto para mí es un amangualamiento entre el sector taxista y el Gobierno, que cambia de brazo jurídico pasando de la superindustria y comercio a la de Transporte. Esto es un Gobierno al servicio de los taxis en contra de la voluntad ciudadana.

En entrevista para Confidencial Colombia el señor Hugo Ospina dijo que las normas que regulan las plataformas ya existen y mencionó la Ley 527/99, la 1341/09, la Ley 1450/11, la ley 1753/15 artículo 32 parágrafo sexto, el decreto 2297/15, el decreto 1079/15 y la resolución 2163/16 del ministerio de transporte. Si esta normatividad ya existe, ¿para qué crear otra?

MT: Es completamente impreciso. Si las plataformas estuvieran reglamentadas ellos no estarían marchando ni protestando. Eso es completamente falso y distorsiona la realidad. En Colombia esto no está regulado, por eso hoy los taxistas están jugando en una cancha completamente desequilabrada y por eso discuten que tienen una competencia a la que califican como “desleal”, de lo contrario las marchas de los taxistas no tendrían ningún fundamento. Lo que hay es una desactualización de las normas. En el Gobierno anterior se reglamentó el transporte de lujo pero eso es otro asunto.

El señor Ospina asegura además que Uber pretende dar uso a una cantidad de vehículos viejos mientras a ellos se les exige renovar la flota

MT: Por eso mismo hay que reglamentar, parece que el señor Hugo Ospina desconoce la realidad del transporte urbano o la niega. Hoy tenemos que pensar en la generalidad de los taxistas del país. Estas plataformas no tienen reglas de juego y por eso prestan el servicio en un carro viejo que no paga impuestos ni pólizas y no tiene las mismas exigencias que se le hace a un taxista. Lo que busca este proyecto de ley es poner este tema en cintura y si Uber no cumple con estas condiciones pues tendrá que irse del país. Otra cosa, el debate no se limita únicamente a Uber, en Colombia hay siete plataformas.