“El presidente electo no tiene interés en la elección del próximo contralor”: Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo en rueda de prensa que el presidente electo, Gustavo Petro, no tiene interés alguno en ayudar a elegir a alguno de los candidatos al cargo de Contralor General de la República.

En igual sentido se pronunció el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien aseguró que el actuar de las directivas del Congreso corresponde a un mandato de los jueces que ordenan corregir los errores que se cometieron en el pasado en el proceso de elección del próximo contralor general.

“La responsabilidad nuestra como presidentes de las dos corporaciones en el legislativo, es que debemos responder adecuadamente a una solicitud de cualquier tribunal. Es a eso a lo que estamos respondiendo, corrigiendo lo que quedó pendiente. La Comisión Accidental hará la presentación de los aspirantes que continúan en el proceso y públicamente se hará la evaluación”, afirmó Racero.

El senador Roy Barreras confirmó que los cupos que quedaron vacíos en la Comisión Accidental, luego de la renuncia de algunos de sus integrantes, ya fueron reemplazados e hizo un llamado a los congresistas para que abandonen los temores y asistan a la sesión convocados.

“La Constitución ordena elegir contralor antes del 20 de agosto. De no hacerlo, habría un limbo, la vieja lista ya no existe, fue derogada por mandato de los jueces. Si no hubiese una nueva lista no habría elección de contralor. Estamos atravesando una pequeña turbulencia que no pondrá en riesgo la estabilidad institucional”, dijo el senador y presidente del senado, Roy Barreras.

Dijo además que la bancada del Pacto Histórico se reunirá en los próximos días para definir a cuál de los candidatos apoyarán.