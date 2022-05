El megaproyecto de la Mojana es una realidad: gobernador de Sucre

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en entrevista para Confidencial Colombia, explica la situación por la que atraviesa la región de la Mojana por la ola invernal.

¿Cómo es la situación por la que atraviesa la Mojana hoy?

Héctor Olimpo Espinosa: Solo en el departamento de Sucre tenemos 72 mil damnificados. Hay una creciente en el Rio Cauca muy compleja que desbordó el margen izquierdo y busca el río San Jorge, generando una gran inundación en la región. La calamidad pública es realmente difícil, estamos consiguiendo ayudas humanitarias, albergues, subsidios de arriendo, etc.

Explíquenos por favor cómo se ha enfrentado esta emergencia

Héctor Olimpo Espinosa: Hay algunas indemnizaciones preparadas para los pequeños, medianos agricultores. Se está apoyando con maquinaria los puntos críticos para poder tapar el flujo de las aguas, pero, en el marco de esa gran tragedia, tenemos una noticia de esperanza: es el megaproyecto de la Mojana que ya es una realidad. Vamos a construir un dique de contención en el Cauca con 33 compuertas, dragar los caños, dragar los arroyos, dragar las ciegas ya es una realidad.

¿Quiénes han trabajado en este proyecto?

Héctor Olimpo Espinosa: Recientemente se aprobó el CONPES por 1.8 billones de pesos, una gestión que hemos adelantado s con el Gobierno Nacional. El Presidente Duque nos escuchó, al igual que la Alta Consejería para las Regiones, con la Dirección Nacional de Planeación y Findeter. Iniciamos obras y esperamos tener resuelto el problema de las inundaciones en la región y no es que no va a entrar agua, aclaro, por supuesto que va a suceder, pero de manera controlada

¿Estos recursos si son suficientes para controlar las inundaciones que se puedan presentar a futuro?

Héctor Olimpo Espinosa: Eso dicen los estudios que tenemos, esperemos que tengan aciertos en sus cálculos porque tienen un buen nivel de maduración.

No es la primera vez que se presentan estos siniestros en la región de la Mojana, eso quiere decir entonces que las gobernaciones anteriores no han trabajado lo suficiente para evitar estos riesgos?

Héctor Olimpo Espinosa: Yo creo que se ha actuado para atender la emergencia pero no para solucionar el problema estructural, yo vengo trabajando en este tema desde el año 2017, tuve la posibilidad de estar de viceministro del Interior, de estar en el Fondo de Adaptación como representante del gobierno, y me puse a hablar con el presidente Iván Duque desde el primer día sobre la necesidad imperativa. El presidente Suque nos escuchó y hoy el proyecto de La Mojana es una realidad y yo me iré de la Gobernación con la satisfacción que logramos conseguir los recursos para resolver este problema estructural de Colombia y de nuestra región para siempre.

El gobierno Santos dejó un proyecto avance para la región de La Mojana ¿porque hasta ahora se está implementado si se supone que ya se venía trabajando antes?

Héctor Olimpo Espinosa: Las soluciones estaban divididas en dos, una solución es estructural y las no estructurales eran aquellas soluciones sociales que buscaban reparar la tragedia de la ola invernal del 2021, recuperar los colegios y las casas que se llevó el agua, y el problema estructural no se dejó resuelto, se dedo simplemente planteado en una consultoría cuál era la solución de varias alternativas que se presentaron después de estudiar con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con algunos holandeses que intervinieron durante muchos años en ello. Allí se llegó a una conclusión y, la conclusión fue una consultoría que dejó el gobierno Santos, es el proyecto que hoy financia el gobierno del presidente Duque para hacerlo realidad.

Uno de los sectores económicos que se ha visto más perjudicada ha sido el sector ganadero, ¿qué soluciones se les está dando?

Héctor Olimpo Espinosa: Hay un censo de damnificados del agro tanto ganadero como agricultores. Han muerto más de 22.000 reses por inundaciones una lástima una tragedia, pero muy pronto estaremos con el gobierno nacional entregando 450 mil y 600 mil pesos por hectárea, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho.