La Bancada Socialdemócrata conformada por un grupo de senadores de diferentes partidos políticos que se declararon en independencia, han mostrado su disgusto con el Gobierno Nacional por la manera en que según ellos ha manejado la crisis desatada, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados de la Policía al interior del CAI de Villa Luz en Bogotá.

“El gobierno y el Ministro de Defensa se hicieron invitar por amigos de la bancada gobiernista, para así no tener que responder un cuestionario bajo la gravedad del juramento, y venir de manera prosaica al Senado a dar un discurso político y electorero e irse”, aseguran en un comunicado conjunto.

En horas previas al debate en la plenaria del Senado, el congresista de Cambio Radical Rodrigo Lara, intercambio un par de trinos con el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, porque según él, el funcionario se hizo invitar para no dar respuestas sobre el hecho.

“Ministro @CarlosHolmesTru atienda el debate de control político como lo ordena la Constitución y la ley. Hacerse “invitar” a la plenaria, sin que medie citación formal de debate, con el correspondiente cuestionario de preguntas, es hacerle trampa a la Constitución, a la democracia”, escribió el congresista.

Por su parte el ministro de Defensa respondió a través de su cuenta de Twitter: “@Rodrigo_Lara Usted sabe, Senador, que soy muy respetuoso del poder legislativo y acudo cada vez que soy citado o invitado. En el caso concreto al que usted se refiere, no he buscado que me inviten. Sin embargo, como he sido invitado, asistiré y si soy citado también lo haré”.

Para este grupo de congresistas, el Gobierno reaccionó desde el primer momento “con indolencia” y en un segundo momento, “tratando de justificar lo que significó, ni más ni menos que una masacre de inocentes en Bogotá, con el argumento de la presencia de grupúsculos de vándalos que infiltraron la protesta social, es un camino equivocado para cualquier gobierno”.

Las citaciones al ministro de Defensa y a la cúpula de la Policía Nacional continuarán en las próximas semanas. En una de ellas, la bancada de oposición anunció debate de Moción de Censura al ministro Carlos Holmes Trujillo.