¿El Estado aplaudiendo la ausencia de Estado?

Esa es la recriminación que muchos ciudadanos en redes sociales le hacen al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, tras la publicación de un trino con una fotografía donde se ve a dos vacunadoras atravesando un estero en las llanuras del departamento a lomo de dos caballos, con el fin de llegar a una comunidad lejana para aplicarles la vacuna contra el COVID-19.

“Vacunadoras Aurora Gutiérrez y Liliana Paramo, atravesando un estero de la vereda Guamalito del municipio de Arauquita, para llevar dosis de esperanza. Nuestros vacunadores hacen posible lo casi imposible. Vacunar contra COVID 19, esperanza de vida”, dice el mensaje del ministro Ruiz.

La publicación no pasó desapercibida este fin de semana en las redes sociales donde se generó una gran polémica, ya que a juicio de algunos, con su trino el ministro celebraba la actitud de las vacunadoras, que se convierten en ‘heroínas’ al enfrentarse a las condiciones difíciles de la geografía nacional para cumplir con su deber, pero también al abandono del Estado en las regiones más distantes del pais.

Estas son algunas de las publicaciones que surgieron a favor y en contra del trino original del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

No romanticen su incompetencia, por favor.

Cuando el país no se conoce, es muy fácil opinar, sobretodo desde la comodidad del Sofá. En este país hay sitios donde no es posible acceder ni siquiera en helicóptero. Donde no hay otra forma por la geografía. La verdad es que la ignorancia es atrevida

— maria 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@mmgcco) June 27, 2021