“El ELN y las bacrim no van a negociar conjuntamente”: Alirio Uribe

El representante a la cámara, Alirio Uribe, dice que el ELN no se va a sentar en la misma mesa de diálogo con los representantes de las bandas criminales, porque según él, estos procesos deben ser diferenciados. Habla también sobre lo que sería la reforma política.

El ELN manifestó su desacuerdo con sentarse a la mesa a negociar junto a las bandas criminales ¿usted qué piensa al respecto?

Alirio Uribe: No van a negociar conjuntamente. Lo primero es aclarar eso, aquí lo que está proponiendo el Gobierno Nacional y lo que está en el proyecto, es precisamente que se caracterice los diferentes grupos porque tenemos unos que tienen naturaleza política como el ELN y tenemos otras estructuras armadas y otros grupos que no tienen esa connotación política.

¿Cuál es el camino ideal para encontrar esa ‘paz total’?

Alirio Uribe: Para buscar la paz total lo que se necesita es que el Estado recupere el monopolio de las armas, hoy tienen armas las guerrillas, hoy tienen armas los grupos paramilitares, tienen armas las bandas criminales y una cantidad de estructuras armadas, entonces habrá modelos diferenciados. No se van a sentar en la misma mesa el Clan del Golfo con el ELN o las disidencias de la FARC y con una banda criminal que hay en Medellín, o la oficina de Envigado, esos van hacer procesos separados.

¿Cómo sería ese escenario?

Alirio Uribe: Con los grupos que son naturaleza política se negociará y para los que son de naturaleza armada criminal que no tienen una connotación política, sino que están más asociados a temas de narcotráfico, de economías ilegales, de tráfico de personas o cualquier otro tipo de conductas, se tendrá que diseñar una ley diferente a la de orden público o ajustar las existentes.

¿Esto se hará sin alguna exigencia previa?

Alirio Uribe: Sí hay un grupo armado que quiere acogerse a una negociación política o quiera someterse a la justicia, se debe a comprometer a cesar las hostilidades, no atacar la población civil, no hacer reclutamiento forzado de niños y niñas, esclarecer la verdad sobre los crímenes o los hechos que hayan ocurrido y lo más importante desmontar la estructura armada para que esta no siga asesinando policías o soldados o atacando a la población civil.

¿Cómo entender qué se quiere hablar de paz con los grupos criminales como el Clan del Golfo cuándo estos no tienen una connotación política?

Alirio Uribe: Hay grupos armados y estructuras criminales que en todo caso tienen control territorial, que en todo caso tienen armas, que en todo caso atacan a la gente y que pueden generar graves daños. Vimos el paro que hizo el Clan del Golfo en una cantidad de municipios y departamentos; entonces yo lo que creo es que si queremos desmontar esas estructuras hay que buscar una vía o una ruta para que ellos se pongan a paz y salvo con la justicia y podamos entrar en ese proceso.

¿Han pensado en que la comunidad internacional se pronuncia en contra de esto, como pasó con la Ley de Justicia y Paz?

Alirio Uribe: La comunidad internacional ha venido acompañando de manera permanente los procesos de negociación y los procesos de sometimiento de la justicia, de hecho, lo ha hecho la Corte Penal Internacional, lo ha hecho la misión de la OEA, nosotros tenemos al consejo de seguridad apoyando lo que se hizo con las FARC, también en su momento con la ley de justicia y paz. Esos son los riesgos de parar una guerra, son muchos y dentro de estos está la posición del ELN de que no lo revuelvan.

La Misión de Observación Electoral, considera que no es pertinente mezclar los temas de reforma a la arquitectura institucional con los temas de reforma política ¿está de acuerdo?

Alirio Uribe: Lo que se quiere separar la reforma política propiamente dicha de la creación de una corte electoral y la modificación al Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que habría unidad de materia, pero obviamente la reforma política tiene que ver más con ordenar el sistema de partidos, la democracia interna de los partidos, la financiación de las campañas, la lista cerrada. Yo pienso que se puede hacer de las dos formas, se puede hacer todo en una sola propuesta o se pueden hacer propuestas diferenciada, una para reformar el sistema de partidos, la forma de financiar las campañas y demás y otra para las reformas del aparato electoral como tal.

hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de abrir la puerta para el transfuguismo político, ¿está de acuerdo?

Alirio Uribe: Es posible que en aras de la construcción del frente amplio pueda convenirle al Gobierno y a los partidos del Gobierno permitir que haya por una sola vez, una movilidad para la recomposición política de los partidos, de hecho, algunos consideran que el Pacto Histórico debería convertirse en un solo partido. Creo que hace parte de la discusión política.

