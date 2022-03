El Congreso no puede quedar en manos de bandidos: Miguel Uribe

¿Ha variado algo su discurso en este final de campaña¿ ¿Aun piensa que hay políticos que quieren acabar con la democracia?

Sí, claro que los hay. Son el grupo de senadores que van a representar la persecución a la fuerza pública, la democracia la libertad a la propia libertad de empresa. Por eso es fundamental decirle a los colombianos que esa es la elección más importante en este momento. Si ganamos el Congreso tenemos oportunidad de ganar para Colombia, pero si lo perdemos, perderemos para siempre el país.

Pero como un grupo pequeño, de entre 10 o 20 congresistas, aún siendo minoría, en su opinión podría ser tan peligroso para el país.

Estos mismos, cuando tenían 3 senadores promovieron los bloqueos y la violencia en el país, han hecho ingobernable Colombia, además de haber promovido el odio y el resentimiento… pues mucho peor si tienen 10, 15 o incluso más congresistas, que han estado además asociados a la violencia, a la corrupción y al narcotráfico. Si no contenemos esto en la elección puede ser incluso mayor con alianzas. Una posible mayoría donde sería realmente la destrucción del país es por eso que es tan importante salir a votar para el Congreso y esta es la consulta que importa. Es la consulta que va a determinar quién es y que hará el próximo presidente

Cuando habla de ‘otros partidos’ afines, señale quienes irían del mismo lado

Es evidente que la Coalición de la Esperanza, el partido de las FARC, el nuevo liberalismo, Fuerza Ciudadana. Hoy están cercanos y son afines al petrismo.

¿Cómo valora su primera campaña a nivel nacional?

Es distinto a la anterior campaña para Bogotá en la forma de plantear el discurso, en la forma de relacionarme con con la gente. Porque el campo de acción de un congresista es completamente diferente al de un alcalde, pero por otro es evidente que no cambio mi discurso ni mi forma de ver la política y en la forma de cómo levantar a Bogotá.

¿Cómo ha visto desde dentro del episodio de la valla famosa?

Yo tomé la decisión de hacer una campaña para alentar sobre el riesgo de no elegir bien para el Congreso. Es tan importante como tener un presidente ‘güey’ y por eso necesitamos que los ciudadanos seamos conscientes del riesgo de lo que implicaría tener a bandidos en el Congreso y el riesgo de acabar con la democracia y la libertad. Son los mismos que perseguirán a la fuerza pública desde el Congreso. La famosa valla es básicamente un llamado a los colombianos de “ojo con el Congreso”, tenemos que derrotar a los enemigos de la libertad. Un llamado a votar bien. Desafortunadamente, fui perseguido por el magistrado del Consejo Nacional Electoral cercano a Petro y a Piedad Córdoba, Luis Guillermo Pérez, que a propósito le parece muy conveniente apoyar las vallas en contra del gobierno, pero en cambio sí no le parece esta. Esto demuestra cual es la manera en la que Petro utiliza las instituciones para perseguir a su oposición. Lo hizo cuando era alcalde con Canal Capital, donde censuró a varios periodistas.

¿Vargas Lleras se sube al bus de la presidencia?

¿Y quiénes son en su opinión esos ‘bandidos’ que quieren llegar al Congreso?

Los que promueven la violencia y persiguen al empresario, a la fuerza pública y atentan contra la democracia la libertad. Esos mismos que se han aliado con los regímenes de dictatoriales de la región, como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Argentina. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para defender este país

En este final de campaña ha entrado un elemento en el discurso político que no estaba previsto: el aborto. ¿Qué opinión te merece y tú qué posición tienes al respecto?

En primer lugar yo soy pro-vida y no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Creo que esta decisión la ha debido tomar el Congreso. Creo que la prioridad del estado debe ser reducir el embarazo infantil. En Bogotá lo logramos cuando fui Secretario de Gobierno, redujimos un 38% de embarazos de niñas de 10 a 19 años. Hay que promover escuelas de padres responsables para evitar el abandono, el maltrato o el abuso. Necesitamos acompañar a las futuras madres para atención psicológica para que no haya ningún deseo de aborto, sino por encontrar una acompañamiento y no haya soledad, que muchas veces es lo que genera esa decisión. Necesitamos promover campañas de adopción que los niños tengan la posibilidad de tener hogares de amor… hay muchas alternativas para hacer respetar y proteger la vida. Nuevamente la izquierda está siendo oportunista e incoherente, están poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres además.

¿Quiénes de tus adversarios o rivales te han sorprendido para bien en campaña y has dicho “con este nos entenderemos en el Congreso”?

Hay muchos, no quiero personalizar en nadie concreto. Siempre he construido consensos a partir de la diferencia y voy a hacer lo mismo desde el Congreso. Por eso hablo de un muro de contención, por eso hablo de una fuerza democrática. Coincido que muchas personas en este sentido están dispuestas a dar la pelea que Colombia necesita. Particularmente creo somos el único partido que no se va a vender a Gustavo Petro. De eso tengo la certeza.

Y por otro lado, ¿que otros candidatos te han defraudado o no esperabas mucho de ellos….

Realmente cada vez me sorprende más la irresponsabilidad y mediocridad de Gustavo Bolívar. Un peligro. Es mal candidato, mal senador.

¿Qué va a pasar el domingo?

Tenemos que ganar. Tenemos que ganar autoridad y fuerza en las consultas. Necesitamos tener los mejores candidatos para promover la unidad y permitir que los ciudadanos voten libremente. La consulta más importante para Colombia es el Congreso