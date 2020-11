El cannabis medicinal como una nueva alternativa terapéutica para aliviar el dolor crónico

El cannabis medicinal se ha convertido en una alternativa terapéutica efectiva para el tratamiento del dolor crónico

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor – IASP, el dolor crónico se define como aquel dolor que persiste por más de tres meses. Este es un padecimiento complejo y multidimensional que afecta de forma significativa todas las esferas de la vida de la persona que lo padece, pues limita la funcionalidad, la independencia, la capacidad de relacionamiento, la autonomía para realizar actividades cotidianas e incluso la salud mental y las variables cognitivas y emocionales, favoreciendo el aislamiento y el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión. Uno de cada 10 adultos es diagnosticado con dolor crónico anualmente.

Ya sea leve y constante o sordo y punzante, la mayoría de las personas alguna vez en la vida han experimentado algún tipo de dolor, ya sea por una caída, una enfermedad o por algún malestar. No en vano, las estadísticas a nivel mundial revelan que la consulta por dolor es la causa más frecuente de las visitas al médico, y muchas de estas terminan en un diagnóstico de dolor crónico. Asimismo, un estudio de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor – ACED, concluyó que los dolores más frecuentes sufridos por los colombianos son los osteomusculares (donde predominan el dolor de espalda y dolor cervical), craneoencefálicos (con una incidencia de 3% en migraña crónica) y de abdomen y de tórax. El 41% de los colombianos encuestados aseguraron sentir un dolor severo.

El tratamiento convencional del dolor crónico depende de su severidad y clasificación, e incluye medidas farmacológicas como opioides, acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), entre otros, y en casos específicos, manejo intervencionista del dolor y terapias no farmacológicas. Algunas de estas opciones terapéuticas, como los opioides, han desencadenado epidemias de salud pública en países como Estados Unidos por la alta dependencia que generan en los pacientes, entre otros efectos secundarios. Estas crisis han hecho que otro tipo de abordajes terapéuticos como el cannabis medicinal se están posicionando como una opción complementaria efectiva para el manejo multimodal y seguro del dolor, arrojando resultados significativos en países como Colombia, donde desde marzo de 2020 se comercializa bajo prescripción médica cannabis medicinal legal y seguro.

Anuncios

La Clínica Zerenia, primera clínica enfocada en las terapias con cannabis medicinal legal en Colombia ofrece un programa de manejo de dolor crónico que brinda ayuda especializada y complementaria para aliviar a las personas diagnosticadas con dolor crónico e incluye propuestas terapéuticas como cannabis medicinal. Pero ¿cuál es el efecto del cannabis medicinal? “Todos los seres humanos contamos con un sistema de señalización lipídica que se conoce como el sistema endocannabinoide, el cual está compuesto por receptores cannabinoides, cannabinoides endógenos y enzimas que buscan mantener el cuerpo en equilibrio e impactar múltiples funciones fisiológicas como el ciclo sueño-vigilia y el estado emocional, interviene en las vías del dolor, el comportamiento psicomotor, la memoria, el desarrollo y densidad ósea, y en la actividad de los sistemas digestivo, cardiovascular, inmunológico, a nivel de la piel y del sistema nervioso central. En el caso del dolor, este sistema regula la percepción y la inflamación, y al administrar cannabis exógeno (proveniente de la planta) se logra balancear este sistema y mejorar síntomas asociados a diversas enfermedades”, Asegura la Doctora María Fernanda Arboleda, médica anestesióloga, subespecialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, pionera en la prescripción de cannabis medicinal a nivel internacional, y especialista del programa de dolor de la Clínica Zerenia.

“Adicionalmente, la analgesia multimodal que se ofrece en la Clínica Zerenia, a través de un equipo multidisciplinario, impacta síntomas asociados al dolor crónico como el insomnio, que afecta al 70% de estos pacientes, la ansiedad que se encuentra en el 30-80% de los casos, y la depresión que se presenta en el 55% de estas personas, mejorando de forma integral su funcionalidad y calidad de vida” concluye la Doctora Arboleda.

Una de las pacientes que ha logrado aliviar su dolor y mejorar su cotidianidad gracias a las terapias de cannabis medicinal es la ex reina de belleza y modelo Lucía Aldana “Actualmente, soy una paciente diagnosticada con dolor crónico luego de un accidente que tuve donde se vio involucrada mi pierna izquierda, tuve una fractura articular que comprometió la meseta tibial y toda mi articulación, adicional, tuve rompimiento de los ligamentos, y a raíz de esto tuve dos cirugías, donde me pusieron una platina de 12 centímetros y 6 tornillos, desde entonces he tenido una recuperación lenta y siento mucho dolor en mi pierna. Hace tres meses conocí el cannabis medicinal, y la verdad es el único medicamento que me ha funcionado y que realmente me ayuda a aliviar el dolor, además, me ha ayudado a seguir con mi vida normal y lo mejor es que no he tenido efectos secundarios con mis riñones, porque eso era algo que me preocupaba ya que sufro de insuficiencia renal. Este tratamiento me ha traído mucho alivio, me relaja mis músculos, realmente me funciona instantáneamente y el estar tomándolo sin necesidad de tener dolor me sirve porque he visto que con el pasar de los días disminuye la cantidad de veces que sentía el dolor. Hoy puedo decir que es algo llevadero, y que he podido tener una vida normal, porque en realidad yo vivía en una constante vida de dolor, incluso dormir era doloroso, ahora puedo hacer ejercicio, caminar, dormir, tener calidad de vida”.

A pesar de las consecuencias en la calidad de vida de las personas, el dolor crónico es uno de los problemas de salud más subestimados en el mundo, razón por la cual en 2004 se reunieron en Ginebra, Suiza, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la Federación Europea del Dolor y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y establecieron el 17 de octubre como el Día Mundial Contra el Dolor. El objetivo de este día es generar conciencia sobre la necesidad de aliviar el sufrimiento que padecen las personas con aquellas enfermedades causantes de dolor, y lograr que cada día más personas busquen tratamiento para este tipo de padecimientos. La Clínica Zerenia invita a todos los pacientes que tienen un dolor no tratado a buscar ayuda médica, probar nuevas terapias y lograr el alivio de este.