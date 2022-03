El 85% de las mesas presentaron alguna dificultad: MOE

El último reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), informó que en un 85% de las mesas observadas se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde suponía estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica.

La MOE resalta que la mayoría del territorio la jornada electoral transcurrió con relativa calma, sin embargo, no deja de lamentar la muerte de dos soldados, ocurridas en medio de acciones de Grupos Armados Ilegales en La Cristalina (Meta) y en la vereda La Novia Celestial, San Vicente del Caguán (Caquetá). “Desde el 2015 no se presentaban afectaciones al orden público el día de elecciones con hechos fatales que lamentar”, dice la organización de la sociedad civil en su comunicado.

El informe dice además que en el momento de la instalación un 11% de los jurados presentes en las mesas observadas portaban distintivos de Campañas Políticas. Otro dato que reporta la MOE es que en un 25.7% de las mesas en las que estuvieron presentes no se encontraban testigos electorales.

En un 24% de las mesas CITREP, con presencia de la observación electoral, los jurados no entregaron a las personas votantes las tarjetas ordinarias y las de CITREP. En este sentido, se evidencian los problemas en la pedagogía electoral, aspecto que fue de especial atención por la MOE.

Por último, dice la MOE que en un 66% de las mesas observadas no se identificaron piezas informativas o pedagógicas sobre las garantías de las personas trans a la hora de votar, se resalta que en un 34% sí se encontraban este tipo de información, lo que indica que el protocolo avanza en su aplicación.