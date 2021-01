Duque reacciona a acusación de la JEP a los ex Farc por secuestros

Iván Duque, presidente de Colombia

El Presidente Iván Duque afirmó este jueves que las sanciones por graves delitos, como lo es el secuestro, deben ser proporcionales, efectivas y no deben conllevar la revictimización de quienes fueron agredidos por los responsables de tales crímenes.

El Mandatario, quien participó en la instalación del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, dijo que en virtud de tratados como el Estatuto de Roma se debe tener presente que “la proporcionalidad de la pena es un deber indeclinable de nuestro país”.

“Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción”, aseveró el Jefe de Estado.

Anuncios

Enfatizó que en la historia política del país, cuando se han desarrollado procesos, tras largas confrontaciones, “ha estado siempre el halo y el hilo conductor de la impunidad, donde no hay sanciones proporcionales a quienes han cometido los más brutales crímenes” y añadió que las excepciones han sido contadas.

Así mismo, manifestó que en aras de la equidad y la igualdad de derechos, “no podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”.

Hizo énfasis, por último, en que “quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solamente tengan sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, la sanción colectiva implique que no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”.